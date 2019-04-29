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Почти 100 чиновников региона наказаны по итогам декларационной кампании 2018 года

Двое из которых — уволены в связи с утратой доверия.
  • 29/04/2019, 18:05
Почти 100 чиновников региона наказаны по итогам декларационной кампании 2018 года

В 2018 году сведения о доходах за 2017 год предоставили более 13 тысяч гражданских и муниципальных служащих, а также лиц, замещавших государственные должности Новосибирской области и муниципальные должности. На основании анализа представленных сведений о доходах и поступивших представлений прокуратуры были проведены проверки и контрольные мероприятия, по результатам которых наказаны 93 человека, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В ходе проверок были установлены факты представления неполных или недостоверных сведений о доходах при отсутствии коррупционной составляющей 61 гражданским служащим, 106 муниципальными служащими, 16 лицами, замещающими муниципальные должности. Также установлены факты несоблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов пятью гражданскими служащими и одним муниципальным служащим. Случаев незаконности источников получения средств, за счет которых совершены сделки в 2017 году, в ходе проверочных мероприятий не установлено, — уточнили в департаменте организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области.

Отмечается, что по результатам проверок достоверности и полноты сведений о доходах, привлечено к дисциплинарной ответственности 93 служащих (49 гражданских и 44 муниципальных). 40 гражданских служащих и 37 муниципальных получили замечание, пять гражданских служащих и четыре муниципальных – выговор, два уволены в связи с утратой доверия. Кроме того, три гражданских служащих уволены по итогам проверок соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, одному муниципальному служащему вынесено замечание.

— В настоящее время отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области на основании представления прокурора Новосибирской области осуществляются еще 19 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, представленных лицами, замещающими муниципальные должности за 2017 год, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что в регионе 30 апреля завершается декларационная кампания 2019 года. О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год уже отчитались члены правительства Новосибирской области, гражданские служащие администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области, справки о доходах представили и более 90% лиц, замещающих муниципальные должности. По завершению периода приема справок о доходах будет проведен анализ и при выявлении оснований – проверки достоверности и полноты представленных сведений.

Фото: pixabay.com, автор- Alexas_Fotos

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