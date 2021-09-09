ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя ОСБ-плит

В связи с большим количеством поступивших заявлений о росте стоимости ориентированно-стружечных плит (ОСБ) ФАС России провела анализ состояния конкуренции и установила, что группа компаний «Кроношпан» является крупнейшим производителем и занимает доминирующее положение на этом рынке, сообщает пресс-служба ведомства. Рост стоимости товара в текущем году составил более 300%

— Анализ показателей хозяйственной деятельности компаний показал, что себестоимость производства ОСБ плит значительно не увеличилась, в отличие от цены. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии необоснованно высокой наценки на производимую группой компаний «Кроношпан» продукцию, — говорится в сообщении.

Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Кроношпан Башкортостан», ООО «Кроношпан», ООО «Кроношпан ОСБ» и ООО «Кроношпан ГМХ».

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии КоАП РФ.

В связи с ростом цен на стройматериалы в 2021 году ФАС России начала проверки крупных строительных компаний и производителей стройматериалов и подключила все свои территориальные управления. В сентябре перечень проверяемых рынков был расширен.

По мере проведения проверочных мероприятий появилась тенденция к снижению цен на стройматериалы на отдельных рынках.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы.

Помимо этого, ФАС России осуществляет контроль за соблюдением законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, выполняет функции по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.