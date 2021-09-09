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Сделать сразу три прививки в один день – от гриппа, коронавируса и пневмококка

  • 09/09/2021, 16:08
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Именно такой формат вакцинации нужен этой осенью, считают в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор рекомендует сделать сразу три прививки в один день – от гриппа, коронавируса и пневмококка, сообщает Вести.ру со ссылкой на ведомство.

— Во вторую ревакцинацию или во второе введение вакцины можно одномоментно ввести и грипп, и пневмококк. Три прививки – у лиц старше 60 лет. Всем остальным можно проводить две прививки – и грипп, и коронавирус одномоментно в один день, – говорит заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Можно все три прививки сделать и в день первичной вакцинации от коронавируса COVID-19, но тогда второй компонент, например, «Спутника V» нужно будет вводить не через 21 день, а как минимум через месяц. Такой интервал необходим между вакцинациями от разных вирусов, говорят эксперты. При этом микс из трех вакцин не ослабит организм, а лишь усилит иммунитет.

— Здесь мы, наоборот, можем получать не антагонизм, а синергизм, то есть вакцины будут стимулировать эффект друг друга. Не бывает таких вакцин, которые подавляют иммунитет. Это казуистика. Очень редко бывает. А здесь получается наоборот – одна вакцина стимулирует эффект другой вакцины. И здесь мы можем получать хороший иммунитет против коронавируса и против гриппа, – отмечает доктор медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог, вакцинолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН, иммунолог Михаил Костинов.

Антиковидная вакцина от ОРВИ не защитит, отмечают специалисты. А вот после прививки от гриппа иммунная система какое-то время будет стараться отторгать любые инфекции. Правда, эффект недолгий – всего несколько недель.

Прививка от гриппа не замена антиковидной. Сделать ее можно в том числе между вакцинацией и ревакцинацией от коронавируса. Там как раз есть полгода.

Вакцина в регионах есть, говорят в Министерстве здравоохранения России, даже для тройной прививочной кампании. А как совмещать прививки, например, от гриппа и коронавирусной инфекции, эксперты еще продолжат обсуждать уже в рамках иммунологической комиссии, заявил Михаил Мурашко.

Фото: pixabay.com автор: ronstik 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги :

Роспотребнадзор
пневмококк
ковид
здоровье
грипп
вакцинация


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