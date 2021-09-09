СГК готова подключать Новосибирск к теплу раньше официального старта отопительного сезона

С учётом, что запуск системы теплоснабжения занимает до двух недель, компания предложила горожанам индивидуальные сроки начала отопительного сезона.

С 10 сентября есть техническая готовность начать подачу тепла большей части жилых домов и социальных объектов – об этом заявил заместитель главного инженера по режимам теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Роман Корниенко на заседании городской комиссии по определению сроков начала отопительного сезона.

Отопительный период начинается по распоряжению мэра. Как правило, решение принимается, исходя из погодных условий: если в течение пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха опускается до +8 градусов и ниже.

Западно-Сибирское управление гидрометеослужбы прогнозирует с 12 по 15 сентября относительно прохладную погоду – со среднесуточной температурой до 7-8 градусов. 16 сентября метеорологи обещают небольшое потепление на несколько дней. Похолодание ожидается лишь в конце месяца.

Вне зависимости от сроков официального старта объекты смогут получить тепло по индивидуальным заявкам. Инструкция, как подать заявку, опубликована на портале СГК Онлайн.

Всего Сибирской генерирующей компании предстоит подать тепло в Новосибирске более чем 500 социальным объектам и более 7000 многоквартирных домов, в которых проживает около 1,3 млн человек. Для обеспечения качественного разворота системы отопления процесс подключения внутриквартальных сетей и домов разбит на несколько временных этапов. Детальный график подключения к теплоснабжению всех объектов Новосибирска СГК представит после официального старта отопительного сезона.