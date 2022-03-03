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Фасадная съемка: основные этапы выполнения работы

  • 03/03/2022, 15:25
Фасадная съемка – это фиксация состояния вертикальных поверхностей зданий с помощью специального оборудования.

Под фасадной съемкой подразумевается фиксация состояний вертикальных поверхностей строений с помощью специального оборудования. С ее помощью можно получить качественный обзор любого архитектурного сооружения. Процедура сопровождается формированием документации, в которой содержится информация о точных параметрах постройки и ее декоративных форм. Обследование зданий производится при сооружении новых проектов, а также при выполнении реконструкции старых домов. Это позволяет максимально точно просчитать число необходимых строительных материалов, а также трудоемкость рабочего процесса.

Сферы применения и разновидности процедуры

Съемка фасада незаменима в таких случаях:

  • запланированная реставрация архитектурного объекта;
  • необходимость точно определить место расположения и площадь фасадной части здания;
  • контроль вертикальности стен в высотных зданиях;
  • фиксация параметров декоративных элементов;
  • выявление отклонений от проектной документации.

Для проведения фасадной съемки используются различные виды оборудования. Тахеометрические устройства – это оптимальное решение для несложных конструкций. Они чаще всего применяются в частных домах или небольших постройках, требующих прокладки вертикальных и горизонтальных линий. Повышенной популярностью пользуется метод лазерного сканирования. Его главная особенность – повышенная скорость считывания информации. Он применяется при обследовании сложных архитектурных объектов, имеющих множественные декоративные вставки.

При выполнении фототеодолитной съемки задействуются дорогостоящие приборы, позволяющие проводить точный анализ строительных форм. В их состав включаются камеры, оснащенные устройством для проведения ориентировки. Комбинированная фасадная съемка предусматривает применение цифровой аппаратуры. Ее главное преимущество – возможность быстро обследовать крупные архитектурные объекты без значительных финансовых расходов. Ручная фасадная съемка практически не применяется, так как она не гарантирует точности полученных результатов.

С каких основных этапов состоит процесс

Выполнение геодезической съемки начинается с уточнения всех моментов, относящихся к техническому плану и согласование его с клиентом. В дальнейшем составляется программа выполнения практической работы. Она включает съемку:

  • фасадов,
  • отдельных этажей здания,
  • навесных элементов,
  • декоративных компонентов.

После этого производится составление схематических проектов и их распечатка в нужном количестве экземпляров. Достаточно часто применяется разработка документации в электронном формате. Фасадная съемка предусматривает составление технических отчетов.

Трехмерные чертежи по результатам съемки выполняются с помощью специальных компьютерных программ. При этом заказчики получают трехмерную модель изображения обследуемого объекта. В ней отображаются тонкости и особенности фасадной части зданий, а также расстояния между близлежащими сооружениями. При фасадной съемке выполняются чертежи всех необходимых разрезов зданий. Проводимая работа позволяет получить результаты по точной площади исследуемого фасада.

В документации учитываются декоративные особенности и вершины. Заказчикам предоставляются данные по объему стройматериала, который используется для реставрации или декоративной отделки строительного объекта. Правильно составленные технические отчеты способствуют выявлению даже малейших отклонений здания от установленной вертикали, а также точно определяет состояние высотных коммунальных систем.

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Теги : строительство


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