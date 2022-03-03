Новосибирская область включается в «креативную экономику» на федеральном уровне

В рамках Красноярского экономического форума было подписано соглашение между «Агентством инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) и «Центром стратегических разработок» (ЦСР).

— Консолидация усилий двух экспертных организаций в вопросах развития территорий, социальной сферы и человеческого капитала позволить ускорить процессы, нарастить темпы и качество аналитической деятельности и найти те решения, которые будут стимулировать социально-экономический блок территории любой сложности в стране, —прокомментировал президент ЦСР Владислав Онищенко.

Партнеры будут работать над комплексным развитием территорий, территорий сохранения и развития традиций и укладов бытования (ТЕТРА), созданием и продвижением туристических кластеров, а также над реализацией проектов, касающиеся городских и сельских агломераций, смарт-поселений.

— Подписание соглашения даст возможность более широкого участия Новосибирской области в федеральной повестке, связанной с развитием креативной экономики. Сегодня регион занимает ведущие позиции во всех сферах креативной экономики в СФО, и должен быть представлена на федеральном уровне, — говорит генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. —Кроме того, соглашение позволит усилить ту совместную работу, которую мы уже проводили в сфере пространственного развития и муниципальной инфраструктуры, а также сфокусировать работу АИР на развитии социальной инфраструктуры. Сейчас прорабатываются проекты развития геронтологических центров и проекты ГЧП в области образования и спорта.

АИР и ЦСР взаимодействуют около двух лет. За это время был организован ряд проектных сессий, касающихся наиболее актуальных направлений развития новых отраслей экономики, в том числе, связанных с медициной и образованием. Также проведены экспертные сессии по разработке предложений в федеральную программу развития креативной экономики. Высказанные предложения включены в документ.

В планах партнеров — создании корпоративного университета на базе АИР для территорий и инвестиционных специалистов, формирование центров кадрового развития территорий в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Специалисты Центра стратегических разработок и АИР будут проводить экспертную оценку и консультировать все заинтересованные в реализации проектов стороны (бизнес, муниципальные власти, учебные заведения и т.д.), информировать их о мерах господдержки выбранных направлений. А также проводить форумы и конференции, распространять информацию о конкурсах и образовательных программах. Кроме того, планируется разработка методик для определения критериев и формирования реестров субъектов пространственного развития и новых направлений в экономики.