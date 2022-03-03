Российское правительство расширило возможности использования резервов госфонда для потребительских цен на сельхозпродукцию внутри страны

Речь идёт о фонде, который формируется в ходе государственных закупочных интервенций. Государство закупает продукцию у аграриев в этот фонд, когда цены на рынке низкие. В случае заметного роста цен – продаёт, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке. До недавнего времени государственные интервенции проводились только на рынке зерна, но в июне прошлого года было принято решение о формировании государственного интервенционного фонда на рынке сахара.

По новым правилам, из промышленного производства при подорожании на 10% и более от средних цен за последние три года, скорректированных с учётом инфляции.

Перечень предприятий и организаций, которым будет реализовываться эта продукция, уполномочен определять Минсельхоз по согласованию с Минэкономразвития, Минфином и Федеральной антимонопольной службой.