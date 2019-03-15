FASHION ACTIVIST в МЕГЕ

Второй год подряд МЕГА Новосибирск и ИКЕА устраивают праздник для всех поклонников моды. 23 марта в торговом центре пройдет вручении премии FASHION ACTIVIST, которую получит самый талантливый дизайнер.

Участники финальной битвы дизайнеров представят результаты творческого задания, которое они выполняли с помощью тканей и сумок из ИКЕА. Дополнительное погружение в мир моды для гостей вечера обеспечат показы современных и стильных образов, подобранных профессиональными стилистами. Все вдохновившиеся смогут приобрести понравившиеся модели в МЕГЕ или с помощью нового сервиса MEGA Online.

Известный российский театр танца EXORDIUM подготовил особую постановку для гостей модного праздника — впервые в Новосибирской МЕГЕ выступят воздушные гимнасты. Шоу удивит гармоничным переплетением танцевального, циркового и драматического искусства. Выступление плавно перейдет в модный показ с участием более 50 моделей.

У всех гостей мероприятия будет возможность принять участие в розыгрыше призов и получить 5 карт МЕГА Подарок по 10 000 рублей каждая и другие приятные сюрпризы от МЕГИ.

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Фото: предоставлено пресс-службой