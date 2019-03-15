Не бревно и не в глазу!

12 марта финская строительная компания HONKA представила в конгресс-зоне новосибирского отеля Marriott свой новый коммуникационный формат – медиа-концепт, который насыщеннее обычной презентации и лишен обычного для презентаций марочного эгоцентризма.

Речь об акции HONKA HOUSE DAY – о мероприятии, сочетающем черты сугубо профессионального мастер-класса с акцией для потенциального конечного заказчика.

Такая композиция мероприятия логична, поскольку оно – часть многоэтапного дела. А именно – мягкой и аргументированной переориентации сторонников деревянного усадебного строительства с российского инженерного решения на решение финское – технологически более дорогое, но более рациональное именно в контексте своей долгосрочной функциональности.

Речь о переходе с древесного массива на клеёный брус – с материала экологичного и традиционного на материал не менее обаятельный в эко-смысле, но более технологичный.

Масштаб задачи предопределил собой и стиль общения с публикой, и уровень спикеров. На «День HONKA» в Marriott прибыли ведущий конструктор концерна HONKA Карри Пааккинен (Финляндия), представители компании Мария Туренкова (Финляндия), Виталий Горелов (Москва) и Василий Бриль – глава новосибирского представительства компании, действующего с 2014 года.

Как подчеркнул Виталий Горелов, бревно из массива и клеёный брус – это не просто «родные братья» друг другу. При всем внешнем сходстве созданных из них построек, они – материалы с очевидным взаимным родством, но с разным категориальным уровнем.

Клеёный брус – титульный материал концерна HONKA, но стартовало это предприятие в 1958 году как лесопилка семьи Саарелайнен, работающая именно с древесным массивом, с классическим бревном. И постепенно, растя и развиваясь, семейная фирма превратилась в глобальное олицетворение уже нового, модернизированного wood building’а – работы с клеёным брусом.

Именно с этой технологической концепцией работы концерн HONKA стал для большей части мира синонимом понятия «деревянный финский дом».

В наше время HONKA – глобальный концерн, поставляющий свои дома более чем в 50 стран. Примечательно, что в этом списке не только страны, имеющие давний и культурно мотивированный интерес к финской архитектуре (страны-соседки Финляндии, Швейцария, Россия и Япония), но и такие во всех смыслах далёкие, как Кения, южно-американские государства и страны Магриба.

Как ни удивительно, объекты от HONKA есть и там. Климатическая «интеллектуальность» современной деревянной архитектуры делает её практически глобальной. И даже не завязанной на одни лишь пригороды и кантри-зону.

– Сейчас всё толще мировой альбом сугубо урбанистичных объектов из клеёного бруса, – отметил Виталий Горелов. – Например, доля таких зданий велика в актуальном портфолио бюро Захи Хадид. Это огромные комплексы: деловые, спортивные, рекреационные. И без всякого намёка на клише терема или избы. Более того, актуальная мировая практика сейчас – многоэтажные здания из дерева. Самое высокое на сей момент строится в Канаде – 27 этажей. Понятно, что для России это диковина, экзотика. Но не потому, что это у нас технически невозможно, а потому, что такие объекты отторгаются нынешней нормативной базой.

Для сокрушения пресловутого стереотипа «изба-лабаз-теремок» на мастер-классе были показаны примеры воплощенных проектов – зданий разного масштаба, функций и климатической локализации – как чисто деревянных, с эстетикой своего естества, так и с комбинированными решениями: с элементами из металлов и бетона, со штукатурными фасадами.

В ходе показа Виталий Горелов обговорил и некоторые технические аспекты, привычные для стереотипного образа деревянного дома, но устранённые в новых концептах.

Такова, например, наружная электропроводка по керамическим «грибкам»-изоляторам – канонический, казалось бы, элемент деревянного интерьера. Но такое ретро-решение вполне устранимо там, где оно не желанно, где оно «не в стиль»: технология точной выборки кабель-каналов в стенах из бруса позволяет, если нужно, оставить стены гладкими – с обычными розетками и выключателями «городского фасона».

Смежную тему теплового обеспечения деревянных домов затронул специальный гость HONKA-дня – Андрей Капустин, представитель компании Tulikivi, специализирующейся на теплоаккумулирующих печах и каминах. Словом, марочного эгоцентризма мероприятие не имело ни в малейшем привкусе.

Как подчеркнули в разных контекстах представители HONKA, самодовлеющей задачи «перемкнуть» весь сибирский рынок деревянного строительства с массива на клеёный брус они не ставят. Каждый, мол, делает выбор сам. Впрочем, внешние эксперты уверены, что именно перспективы новой технологии хороши и долгосрочны.

– Да, массив формально дешевле, – отмечает Алексей Чернов, директор компании «Экодомика». – Но ценовое коварство этого материала в состязании с клеёным брусом состоит вот в чём: берясь строить дом из массива (неважно, круглое бревно это или брус-массив), ты вынужден заранее оплачивать некую условную кубатуру материала с запасом. И поскольку массив при строительстве обрезается прямо на стройплощадке, часть уже оплаченного, купленного материала идет в пассив, в обрезки и обрубки. Это процентов 15 в лучшем случае, а обычно – до 20-30. И как приспособить к делу эти «обрубки рублей» – уже непонятно, разве что на нужды творчества и рукоделия. На топливо – жалко и дорого. А концепция операторов вроде HONKA – это прицельная работа с материалом «под проект». То есть ты, покупая комплект дома, сразу платишь за конкретику, за функциональную кубатуру. Без заведомой переплаты за излишки-обрубки. Во-вторых, такие дома почти не дают осадку, они более герметичны, менее ремонтозатратны. И потому в долгосрочном смысле они очень экономны. Так что в состязании с местными строителями из массива финны выглядят вполне убедительно. Именно в их устах пропаганда деревянного дома как респектабельной, но рациональной постройки звучит убедительнее всего. Думаю, Новосибирск качестве регионального «гнезда» бренда концерну HONKA явно интересен в долгосрочном смысле. И вот почему: во-первых, у этого города объективно самый большой в зауральской России пояс пригорода. Во-вторых, архитектурная вариативность в этом поясе постоянно растет. В том числе и в плане интереса к деревянным домам. Если раньше, лет десять-пятнадцать назад выбор деревянного дома для многих был подчеркнутым фрондерством, этакой игрой в почвенничество, в «Стерлигов-стайл», то сейчас в этом нет ничего маргинально-эпатажного – это вполне респектабельный клиентский выбор. И вкусы новосибирской субурбии в этом смысле куда более «прокачанные», чем, например, в пригородных поясах кузбасских или казахстанских городов. Там еще сильна безальтернативная любовь к массивным кирпичным замкам. Мол, если не из кирпича, то несолидно. Новосибирский малоэтажный пояс в этом плане более европеизирован, более восприимчив к скандинавскому подходу.

Фото: пресс-служба компании