FASHIONSTAR-Сибирь впервые пройдет в Новосибирске

В Новосибирске насчитывается около 8500 предприятий торговли, из них 4100 предприятий розничных торговых сетей, 3200 ― мелкорозничные объекты, 9 рынков. Эти цифры обуславливают необходимость проведения в регионе полноценной оптовой выставки одежды, которая обеспечит местную розницу качественными брендами из Европы, России и Азии, сообщили в пресс-службе регионального минпромторга.

FASHIONSTAR-Сибирь ― уникальный региональный стартап, не имеющий аналогов на территории Российской Федерации. Цель мероприятия: показать огромный бизнес-потенциал модного ритейла Сибирского региона.

Мероприятие будет сопровождать насыщенная деловая часть, модератором которой выступит Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение». Блоки программы будут посвящены различным проблемам отрасли: финансированию, образовательным программам, сырьевой базе, борьбе с контрафактной продукцией. Также в рамках выставки состоится конкурс на лучшую школьную форму и униформу для госслужащих. Кроме того, на мероприятии будет предоставлена возможность прямого заказа взрослых и детских коллекций сезона весна–лето 2020 от признанных брендов России и всего мира.

Выставку FASHIONSTAR планирует посетить до 500 байеров, собственников бизнеса, владельцев крупных сетей и мелкой розницы и других игроков рынка. В экспозиции выставки будет представлено более 50 брендов из России, Турции, Германии, Казахстана, Швеции и других стран.

К участию в FASHIONSTAR приглашаются владельцы сетей магазинов по продаже одежды и индивидуальных предпринимателей Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Павлодарской областей, Красноярского края, Республик Алтай и Хакасия.

Фото: пресс-служба регионального минпромторга