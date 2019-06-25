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Новосибирские овощеводы диверсифицируют производство

На площади около 7 га в тепличном комбинате «Новосибирский» началось создание розария.
  • 25/06/2019, 12:21
Авторы: Евгения Серёгина, Юлия Данилова
Новосибирские овощеводы диверсифицируют производство
«Жители Новосибирской области в конце следующего года будут дарить цветы с местного комбината.»

В этом году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. На следующий год компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Об этом корреспонденту InfoPro54 рассказал собственник тепличного комбината Борис Горкунов, возглавляющий ГК «Горкунов».

— Полная реконструкция комплекса предполагает проведение работ по досвечиванию объекта, созданию технологии под выращивание цветов. В следующем году планируем закупить корешки, которые будем высаживать. Жители Новосибирской области в конце 2020 года будут уже дарить цветы с нашего комбината, — заявил предприниматель.

Борис Горкунов анонсировал строительство третьей очереди тепличного комплекса

Общие затраты на реконструкцию и приобретение посадочного материала составят около 200 млн рублей. Цветы планируется высадить на площади около 7 га. Когда предполагается окупить вложенные инвестиции, Борис Горкунов сообщить отказался.

 У нас все проекты достаточно быстро окупаемые,  рассказывает бизнесмен.  Если в России на каждом квадратном метре тепличного производства получается около 40 кг продукции, у нас только по плану 140 кг, а вообще 160 кг с квадратного метра. То есть у нас производительность труда в 4 раза выше, чем у всех по России.

Кстати, в связи с грядущими изменениями численность работников тепличного комбината не изменится. Сейчас на предприятии трудятся более 300 человек.

— Люди занимались выращиванием овощей, сейчас они будут выращивать цветы,  поясняет Горкунов.

Ранее он сообщал СМИ, что зоной поставки цветочной продукции компании станут Сибирь и Дальний Восток, которые «будут полностью обеспечены собственными цветами». Конкретные объемы производства розария инвестор не озвучивал.

Заместитель директора сети «FLOraОПТ» (компания ООО «ФЛ-Сервис») Ирина Жилина считает, что появление крупного местного производителя вряд ли сильно скажется на местном цветочном рынке. По ее словам, сегодня многие компании уже активно торгуют как сибирскими, так и российскими, а также казахстанскими розами.

— К примеру, наша сеть покупает розы большими партиями, и если производитель при этом предложит хорошую цену, то почему бы и нет, — говорит собеседник InfoPro54. — Не думаю, что будет перераспределение спроса. Скорее, рост объема продаж. У потребителей появится больше выбора, и, возможно, будет больше интереса к цветам. По нашим наблюдениям, потребитель хорошо реагирует на местного производителя, такая продукция ценится.

Сегодня в сети «FLOraОПТ» около 30% продаж приходится на российскую розу. Цена на один цветок варьируется от 50 до 90 рублей, в зависимости от длины. Ирина Жилина не исключила, что при появлении крупного местного производителя цены на цветы могут снизится, но отметила, что это будут приветствовать не только покупатели, но и продавцы, заинтересованные в наращивании оборота.

ООО Тепличный комбинат «Новосибирский»  инвестиционный проект, реализуемый инвестором Борисом Горкуновым при поддержке правительства Новосибирской области, сообщается на официальном сайте предприятия. На производственных площадях (17 га) в год ежегодно производится более 12 тысяч тонн продукции. Управление осуществляется компанией ООО «Управляющая компания Горкунов». Генеральным директором тепличного комбината «Новосибирский» является Сергей Иванеко.

Фото: pixabay.com, автор- congerdesign

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