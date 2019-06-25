«ЭЛСИБ» заключил контрактов на 5,9 млрд руб

— По итогам 2018 года можно с уверенностью говорить о том, что НПО «ЭЛСИБ» ПАО занимает прочные позиции на рынке энергомашиностроительной отрасли России, что подтверждается заключенными контрактами на выпуск нашей продукции как в текущем году, так и в последующие периоды на сумму более 5,9 миллиардов рублей, — говорится в обращении гендиректора компании Дмитрия Безмельницына к акционерам, опубликованном в годовом отчете «ЭЛСИБа».

За 2018 год предприятие отгрузило заказчикам 13 генераторов, в числе которых 10 турбогенераторов, а также крупные узлы 3 гидрогенераторов. Кроме того, завод освоил новую номенклатурную единицу — турбогенератор малой мощности 6 МВт для станции в Рубцовске. В начале декабря 2019 года на станцию в Кемерово отправлен 12-мегаваттный турбогенератор, вошедший в состав турбоагрегата вместе с Калужской паровой турбиной, уточняется в обращении.

В целом выручка НПО «ЭЛСИБ» в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 годом на 17% и составила 1,9 млрд руб. Однако, в годовом отчете отмечается, что за счет заключенных в 2018 году контрактов (на 5,9 млрд руб) в будущих периодах выручка существенно вырастет. Чистая прибыль компании за 2018 год составила 2,2 млн руб. (-12% к 2017 году).

— Правительство РФ на заседании 24.01.2019 одобрило подготовленную Минэнерго программу модернизации теплоэлектростанций. Всего по программе модернизации энергомощностей планируется привлечь до 1,9 трлн. рублей частных инвестиций в модернизацию ТЭС мощностью до 39,2 ГВт…. НПО «ЭЛСИБ» ПАО готово активно участвовать в проектах модернизации, — говорится в отчете компании.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО — энергомашиностроительное предприятие на территории Сибири и Дальнего Востока. УК — 112 млн руб. 95,9% завода принадлежит ООО «Сибирская генерирующая компания». Компания специализируется на проектировании, изготовлении, поставке, монтаже, сервисе и модернизации генераторов для паровых, газовых, гидравлических турбин большой мощности и мощных асинхронных и синхронных высоковольтных электродвигателей. Сегодня около 33% генерирующей мощности теплоэлектростанций и 30% установленной мощности гидроэлектростанций России приходится на генераторы производства новосибирской компании.

Фото из фотогаллереи с сайта компании