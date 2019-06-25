Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

«ЭЛСИБ» заключил контрактов на 5,9 млрд руб

В планах предприятия: принять участие в программе модернизации энергомощностей Минэнерго РФ.
  • 25/06/2019, 12:46
Автор: Юлия Данилова
«ЭЛСИБ» заключил контрактов на 5,9 млрд руб

— По итогам 2018 года можно с уверенностью говорить о том, что НПО «ЭЛСИБ» ПАО занимает прочные позиции на рынке энергомашиностроительной отрасли России, что подтверждается заключенными контрактами на выпуск нашей продукции как в текущем году, так и в последующие периоды на сумму более 5,9 миллиардов рублей, — говорится в обращении гендиректора компании Дмитрия Безмельницына к акционерам, опубликованном в годовом отчете «ЭЛСИБа».

За 2018 год предприятие отгрузило заказчикам 13 генераторов, в числе которых 10 турбогенераторов, а также крупные узлы 3 гидрогенераторов. Кроме того, завод освоил новую номенклатурную единицу — турбогенератор малой мощности 6 МВт для станции в Рубцовске. В начале декабря 2019 года на станцию в Кемерово отправлен 12-мегаваттный турбогенератор, вошедший в состав турбоагрегата вместе с Калужской паровой турбиной, уточняется в обращении.

В целом выручка НПО «ЭЛСИБ» в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 годом на 17% и составила 1,9 млрд руб. Однако, в годовом отчете отмечается, что за счет заключенных в 2018 году контрактов (на 5,9 млрд руб) в будущих периодах выручка существенно вырастет. Чистая прибыль компании за 2018 год составила 2,2 млн руб. (-12% к 2017 году).

— Правительство РФ на заседании 24.01.2019 одобрило подготовленную Минэнерго программу модернизации теплоэлектростанций. Всего по программе модернизации энергомощностей планируется привлечь до 1,9 трлн. рублей частных инвестиций в модернизацию ТЭС мощностью до 39,2 ГВт…. НПО «ЭЛСИБ» ПАО готово активно участвовать в проектах модернизации, — говорится в отчете компании.

СГК получила 95,9% доли в НПО «ЭЛСИБ»

СГК получила 95,9% доли в НПО «ЭЛСИБ»

НПО «ЭЛСИБ» ПАО — энергомашиностроительное предприятие на территории Сибири и Дальнего Востока. УК — 112 млн руб. 95,9% завода принадлежит ООО «Сибирская генерирующая компания». Компания специализируется на проектировании, изготовлении, поставке, монтаже, сервисе и модернизации генераторов для паровых, газовых, гидравлических турбин большой мощности и мощных асинхронных и синхронных высоковольтных электродвигателей. Сегодня около 33% генерирующей мощности теплоэлектростанций и 30% установленной мощности гидроэлектростанций России приходится на генераторы производства новосибирской компании.

Фото из фотогаллереи с сайта компании

Популярное с сайта

Новосибирские овощеводы диверсифицируют производство

Новосибирские овощеводы диверсифицируют производство

25/06/2019, 12:21
На площади около 7 га в тепличном комбинате «Новосибирский» началось создание розария.

ПГК увеличила объем перевозок черных металлов в 2,5 раза

25/06/2019, 11:25
Отгрузку своей продукции увеличили предприятия в Кемеровской области.
Жизнь в Сибири по-прежнему дешевле, чем в среднем по стране

Жизнь в Сибири по-прежнему дешевле, чем в среднем по стране

25/06/2019, 11:01
К такому выводу пришли экономисты Сибирского ГУ Банка России.

Актуальный разговор

Эхо далекого прибоя

Эхо далекого прибоя

Все материалы
Новости

Студенты НГТУ НЭТИ разработали программу для управления «умными теплицами»

25/06/2019, 16:12

Спорный закон о делегировании приняли в двух чтениях

25/06/2019, 13:53

Совокупный портфель просроченной задолженности россиян превысил 852 миллиона рублей

25/06/2019, 13:32

Гарантийный фонд предоставил поручительства на 690,3 млн рублей

25/06/2019, 13:24

FASHIONSTAR-Сибирь впервые пройдет в Новосибирске

25/06/2019, 12:25

Новосибирские овощеводы диверсифицируют производство

25/06/2019, 12:21

ПГК увеличила объем перевозок черных металлов в 2,5 раза

25/06/2019, 11:25

Жизнь в Сибири по-прежнему дешевле, чем в среднем по стране

25/06/2019, 11:01

Преемник Александра Караськова приступил к депутатским обязанностям

25/06/2019, 10:53

Долги по зарплате «Сибнефтегеофизики» закроют к августу

25/06/2019, 10:18

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска