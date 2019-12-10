«Фастар» открывает в Новосибирске новый дилерский центр Volkswagen

Компания «Фастар» открывает первый официальный дилерский центр автомобильной марки Volkswagen, сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что новый дилерский центр Volkswagen будет расположен на ул Большевистской.
— Построенный в соответствии с высокими стандартами немецкой марки в формате «Digital» и корпоративным стилем, он создан для обеспечения полного комфорта каждого клиента. Вниманию посетителей будет предложен шоу-рум с последними моделями концерна, сервисный центр с новым оборудованием, просторный паркинг. Кроме продаж и обслуживания автомобилей, предприятие будет предлагать полный спектр услуг по кредитованию, страхованию, trade-in, — говорится в сообщении пресс-службы.
«Фастар» — официальный дилер марок Mazda, Mitsubishi, Subaru, Mercedes-Benz,Volkswagen в Новосибирске.
Фото: pixabay.com, автор- Simon
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