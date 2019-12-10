«Фастар» открывает в Новосибирске новый дилерский центр Volkswagen

Компания «Фастар» открывает первый официальный дилерский центр автомобильной марки Volkswagen, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что новый дилерский центр Volkswagen будет расположен на ул Большевистской.

— Построенный в соответствии с высокими стандартами немецкой марки в формате «Digital» и корпоративным стилем, он создан для обеспечения полного комфорта каждого клиента. Вниманию посетителей будет предложен шоу-рум с последними моделями концерна, сервисный центр с новым оборудованием, просторный паркинг. Кроме продаж и обслуживания автомобилей, предприятие будет предлагать полный спектр услуг по кредитованию, страхованию, trade-in, — говорится в сообщении пресс-службы.