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ГК «ЁЛКА девелопмент» оцифровывает рынок недвижимости

В этом году компания завершает формирование цифрового портфеля жилой недвижимости в Иркутске, а с 2020 -го планирует выходить в другие города-миллионники.
  • 10/12/2019, 16:10
Автор: Юлия Данилова
ГК «ЁЛКА девелопмент» оцифровывает рынок недвижимости
Подписчиками сервиса в Новосибирске являются 10 компаний-застройщиков, занимающие более 30% рынка.

— В середине 2019 года мы начали подготовку тестовой франшизы аналитического сервиса «ДЕКАРТ.онлайн» с партнером в Иркутске (О какой компании идет речь, в ГК «ЁЛКА девелопмент» не уточняют. — Ред.). Эта компания планирует выходить на рынок строительства жилья, формирует земельный банк, и поэтому перед ней встала задача: точно оценить перспективы земельных участков. Именно поэтому партнер обратился к нам с предложением настроить в Иркутске сервис «ДЕКАРТ.онлайн», который позволяет получать оценку и аналитические данные, оценивать спрос и цены на каждом земельном участке, — пояснил InfoPro54 директор по управлению инвестициями и проектами ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков.

Эксперт уточнил, что у иркутского рынка недвижимости есть особенность — он крайне закрыт. На сайтах местных застройщиков иногда отсутствуют даже планировки, не говоря уже о ценах на квартиры. Чтобы получить эту информацию, покупателям приходится лично приезжать на каждый объект. Для сравнения: в Новосибирске эти данные спокойно размещаются в открытом доступе — на сайтах агрегаторов и риэлтерских компаний.

— В течение трех месяцев мы вскрыли иркутский рынок, промониторили его, выстроили динамику изменений и поглощений. Сейчас мы видим 95% рынка. В конце ноября сервис был запущен в тестовом режиме, а в 2020 году к нему можно будет подключиться на коммерческой основе, — говорит Марков. — Все операторы, аналитики и база данных сервиса сконцентрируются в Новосибирске, нашими силами будет проводиться мониторинг.

Оцифровка иркутского рынка обошлась партнерам в несколько миллионов рублей. Окупать вложенные инвестиции планируется за счет коммерческих продаж: подключения к базе данных, а также консалтинга. Впрочем, собеседник InfoPro54 уверен, что иркутский партнер свои вложения уже окупил — за счет правильного выбора земельных участков. Он подчеркивает, что ошибка в локации в девелопменте стоит очень дорого. Иркутские застройщики, по словам Маркова, также уже проявляют интерес к сервису. Условия будущего сотрудничества сейчас находятся в разработке.

В планах «ЁЛКА девелопмент» — оцифровка рынков недвижимости в других городах-миллионниках. На эти территории разработчики сервиса также планируют выходить через франшизу и местного партнера. Очередность выхода Максим Марков назвать отказался.

— Недавно я принимал участие в конференции по недвижимости в Москве, где участники профильного рынка констатировали, что качественную аналитику в области стратегического маркетинга в девелопменте сегодня в РФ делает только наша компаний, так что конкурентов на этом сегменте у нас пока нет, — говорит Марков. — Пока мы не ставим в планы выход в Санкт-Петербург и Москву, но если увидим интерес к сервису со стороны местных компаний, то рассмотрим эту задачу.

В Новосибирске сервис «ДЕКАРТ.онлайн» работает три года. Сейчас он охватывает около 100% местного рынка (первичное, вторичное жилье и аренда). В системе баз данных хранятся все данные, отражающие динамику проектов, от разрешения на строительство и проектной декларации до сделки ДДУ, зарегистрированной застройщиком в Росреестре, а каждая квартира описана и анализируется по 47 параметрам. Подписчиками сервиса являются 10 компаний-застройщиков, занимающие более 30% рынка. В их штате созданы собственные аналитические службы, работающие с базами данных «ДЕКАРТ.онлайн». Компании поменьше обращаются в ГК «ЁЛКА девелопмент» за разовыми консультациями для экспертизы проектов, определения цен и потенциала земельных участков.

Фото: предоставлено ГК «ЁЛКА девелопмент»

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