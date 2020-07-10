FDA проанализировало IQOS

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило компании Philip Morris Products S. A. продажу электрической системы нагревания табака IQOS в статусе табачной продукции с модифицированным риском, сообщила пресс-служба управления. Выдача разрешения на эту продукцию обязывает компанию проводить послепродажный надзор и исследования для определения того, остаются ли пункты резолюции применимыми, включая оценку вероятности роста использования продукта молодежью.

— Мы будем внимательно следить за тем, как потребители используют IQOS, чтобы определить, соответствует ли продукция указанным предположениям и не приводит ли ее продажа к росту потребления молодежью. Важно отметить, что эти продукты небезопасны, поэтому люди, особенно молодежь, которые в настоящее время не употребляют табачные изделия, не должны начинать употреблять их или любые другие табачные изделия, — приводятся в сообщении слова Митча Зеллера (Mitch Zeller, J.D.), директора Центра табачной продукции FDA.

Требования послепродажного надзора включают в себя тщательное исследование токсичности с использованием компьютерных моделей для прогнозирования потенциальных неблагоприятных последствий для здоровья потребителей. Правила процедуры требуют, чтобы компания контролировала осведомленность среди молодежи, а маркетинговые кампании продуктов с пониженным риском непреднамеренно не влияли на использование ими данных продуктов. Philip Morris Products S. A. также должна поддержать инициативы FDA по вопросам предотвращения доступа и воздействия данной продукции на молодежь.

В соответствии с законом США о предупреждении курения в семье и борьбе против табака от 2009 года FDA оценивает возможности продажи продукции с целью снижения вреда населению или риска развития заболеваний, связанных с курением табака. FDA также должно гарантировать, что реклама и маркировка продукции с пониженным риском способствует пониманию общественности идеи снижения рисков при использовании данной продукции.

Фото: pixabay.com, автор- maxknoxvill