Под РЗТ отдали 2,6 тыс кв метров земли в Железнодорожном районе

В Новосибирске объявлен аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории (РЗТ) в границах улиц Нарымской, Обдорской в Железнодорожном районе Новосибирска. Информация о них размещена на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.

Согласно конкурсной документации, общая площадь застроенной территории в Железнодорожном районе составляет 2 608 кв. м. В границах застроенной территории расположены многоквартирные дома по ул. Нарымской, 78, ул. Обдорской, 73, признанные аварийными и подлежащими сносу, а также размещены металлические гаражи, погреба и хозяйственные постройки, принадлежащие неустановленным лицам.

— Территория в границах улиц в Железнодорожном районе относится к зоне делового, общественного и коммерческого назначения, в подзоне делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки в соответствии с картой градостроительного зонирования города Новосибирска, — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания, заключившая договор о РЗТ, обязана до 30 мая 2021 года подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания, с учётом обеспеченности места объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. До 30 августа 2022 года застройщик должен расселить жильцов, предоставив им благоустроенные квартиры или денежную компенсацию. Строительство на этой территории должно завершиться до 30 декабря 2025 года.

Срок действия договора — шесть лет.

Начальная цена аукциона — 25,3 млн рублей. Шаг аукциона — 1,2 млн рублей.

Победитель аукциона будет определен 13 августа.

Фото: pixabay.com, автор- succo