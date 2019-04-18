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Федеральные автомобильные трассы закрыты для пассажирских автобусов

Причина – сильный боковой ветер и снижение видимости из-за погодных условий.
  • 18/04/2019, 11:02
Федеральные автомобильные трассы закрыты для пассажирских автобусов

18 апреля Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» закрыло для движения пассажирских автобусов федеральные автомобильные дороги Р-255 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт» в границах Новосибирской области.

Причина – сильный боковой ветер, снижение видимости.

Просим автовладельцев отложить междугородние поездки по данным направлениям до улучшения метеоусловий. При неотложной поездке будьте предельно осторожны, передвигайтесь с безопасной скоростью! говорится в сообщении «Сибуправтодора».

Фото: Gensa Gensa

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