Федеральные автомобильные трассы закрыты для пассажирских автобусов

18 апреля Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» закрыло для движения пассажирских автобусов федеральные автомобильные дороги Р-255 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт» в границах Новосибирской области.
Причина – сильный боковой ветер, снижение видимости.
— Просим автовладельцев отложить междугородние поездки по данным направлениям до улучшения метеоусловий. При неотложной поездке будьте предельно осторожны, передвигайтесь с безопасной скоростью! — говорится в сообщении «Сибуправтодора».
Фото: Gensa Gensa
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