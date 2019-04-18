Альфа-Банк открыл новое отделение в Новосибирске для обслуживания физических лиц

Интерьер отделения выдержан в современном стиле с учетом всех необходимых условий для комфортного обслуживания физических лиц. Простая и понятная система навигации позволяет легко и быстро ориентироваться в новом просторном помещении площадью более 250 кв. метров.

В отделении действует электронная система управлению очередью, оборудованы удобные зоны ожидания, просторная переговорная комната и детский уголок, где маленькие посетители могут провести время, пока родители решают финансовые вопросы.

Клиентам доступна круглосуточная зона самообслуживания, выход в интернет через wi-fi и зарядные устройства для мобильных гаджетов. Для удобства клиентов с ограниченными возможностями предусмотрен въездной пандус.

— Любой клиент хочет, чтобы общение с банком было комфортным, быстрым и эффективным. Именно эти задачи решены в новом офисе, — говорит Андрей Фишер, региональный управляющий филиалом «Новосибирский». — Мы давно планировали расширить свое присутствие в данном районе Новосибирска, поскольку здесь сосредоточено большое количество торговых, офисных центров, жилых кварталов и транспортных развязок.

В новом отделении доступен широкий спектр банковских услуг для физических лиц. Розничные клиенты смогут оформить вклады и банковские карты, кредиты, получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам, провести валютно-обменные операции, подключить мобильное приложение.

Кроме того, через банкоматы в зоне самообслуживания клиенты смогут совершить все необходимые платежи – перевести средства с карты на карту или на вклад, оплатить мобильную связь и услуги ЖКХ и многое другое.

Обслуживание физических лиц в отделение осуществляется с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00.

Фото: пресс-служба банка