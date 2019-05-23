Федеральные эксперты оценили реализацию нацпроекта «Культура» в Новосибирской области

Члены Координационного совета по культуре при Министерстве культуры РФ, которые 23-24 мая работают в Новосибирской области, большое внимание уделяют вопросам в сфере развития культуры и различным аспектам реализации национального проекта «Культура», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Мы неслучайно проводим мероприятия Координационного совета по культуре именно в Новосибирской области – регион является лидером по ряду направлений в сфере культуры и этот опыт будет полезен для других субъектов РФ. Один из главных показателей нацпроекта – увеличение посещаемости учреждений культуры. Мы мониторим эти данные: за первый квартал года Новосибирская область в числе регионов, перевыполняющих показатель, — отметила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

О системах управления детскими школами искусств и их поддержке доложили министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, а также руководители ведомств сферы культуры Тамбовской, Калининградской и Калужской областей, Республики Коми.

— В Новосибирской области работают 90 детских школ по всем направлениям искусств. Количество обучающихся ежегодно увеличивается, а ученики и преподаватели регулярно становятся победителями различных конкурсов самых высоких уровней. Включение в нацпроект «Культура» во многом позволит решить ряд важных вопросов, в том числе — в части улучшения материально-технической базы, — рассказал Игорь Решетников.

Отмечается, что включение мероприятий по укреплению материально-технической базы детских школ искусств в нацпроект «Культура» на условиях федерального софинансирования позволит существенно улучшить ситуацию с охватом детей дополнительными общеобразовательными программами в области искусств и выполнить показатели федеральной «дорожной карты» по перспективному развитию.

Всего на реализацию национального проекта «Культура» в Новосибирской области планируется направить 1 млрд 643 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Финансирование предусматривается по трем направлениям – «Культурная среда» (1 млрд 105 млн рублей), «Творческие люди» (507 млн рублей) и «Цифровая культура» (31,5 млн рублей).

Фото: пресс-служба регионального правительства