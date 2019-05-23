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Реконструкция федеральной трассы Р-254 «Иртыш» ведется с опережением сроков

Полное завершение работ на объекте запланировано на 2020 год.
  • 23/05/2019, 19:13
Реконструкция федеральной трассы Р-254 «Иртыш»

— Это один из немногих в России объектов строительства с цементобетонным покрытием. Ввод его в эксплуатацию позволит повысить пропускную способность участка на подъезде к столице Сибири до 15 тысяч автомобилей в сутки. А цементобетонное покрытие обеспечит длительный межремонтный срок и комфортное передвижение, — заметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Евгений Носов.

ФКУ «Сибуправтодор» ведет работы по реконструкции федеральной дороги Р-254 «Иртыш» км 1392 – 1422 в Новосибирской области с 2015 года. Общая готовность объекта составляет 77%. Введены в эксплуатацию два участка общей протяженностью 16,5 км, из которых 10,5 км – участок нового строительства.

Отмечается, что в настоящее время подрядная организация ведет работы на завершающем участке автодороги протяженностью 13,5 км. Темпы реконструкции опережают запланированные. В 2019 году планируется завершить возведение трех транспортных развязок с путепроводами, выполнить устройство дорожной одежды из цементобетона по левой полосе основного хода дороги. Строительство ведется с применением современной дорожной техники и автоматизированной системы управления проектами.

Полное завершение работ на объекте запланировано на 2020 год. В результате реконструкции технические характеристики участка будут доведены с III технической категории до I-й. В результате у жителей Новосибирской области появится возможность пользоваться современной цементобетонной магистралью с двумя полосами движения в каждом направлении и разделительным барьерным ограждением, шестью транспортными развязками и мостовым сооружением, площадкой отдыха для водителей.

Фото: предоставлено пресс-службой ФКУ «Сибуправтодор»

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