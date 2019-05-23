Автоматические системы регулирования температуры могут включить в капремонт

Вопрос «Об увеличении температурных параметров горячей воды, подаваемой в многоквартирные дома города Новосибирска в ходе отопительного сезона 2018-2019 годов», который обсуждался на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области вызвал дискуссию между депутатами, представителями ресурсоснабжающей организации — ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), управляющих компаний и общественниками. Заместитель председателя комитета Олег Сметанин отметил, что в ходе прошедшего отопительного сезона в некоторых квартирах, прежде всего, в левобережной части Новосибирска, было необычайно жарко.

— Люди жаловались на то, что их вынуждают отапливать улицу. Когда пришло время для доначислений оплаты за поставленное тепло, жители города получили от СГК платежные документы, которые вызвали у них шок, — заявил депутат.

В качестве примера Сметанин процитировал письмо жителей дома №109 по ул. Связистов:

— В этом отопительном сезоне температура в квартирах превышала 28-30 градусов Цельсия, хотя сильных морозов было не больше двух недель. Приходилось открывать окна на целый день, а нередко и на всю ночь, отапливали улицу. Батареи были до того горячие, что до них невозможно было дотронуться. Нам выставили счета за перегрев 1500–3000 рублей с одной квартиры.

Судя по представленным на комитете данным, по городу доначисления на некоторые дома за сезон 2018-2019 года составляли от 130 до 300 тысяч рублей. При этом, по словам жителей, в прошлые годы у них была экономия средств по оплате отопления. Сметанин предположил, что причина перетопов — новый температурный график, который мэрия подписала с СГК накануне отопительного сезона, а также то, что СГК, увеличивая температуру в системе отопления, хочет получить как можно больше средств с новосибирцев.

Заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Александр Белоусов напомнил, что существуют два типа регулирования теплоснабжения: при температуре воздуха окружающей среды ниже -5 градусов и выше -5. Последняя регулировка как раз касается межсезонья.

— Температура поддерживается постоянной на уровне 75 градусов в целях обеспечения качественного горячего водоснабжения. У потребителей в квартирах температура воды должна быть не менее 60 градусов, — говорит чиновник. — За прошедший отопительный сезон нарушения по превышению температуры воды и расходу теплоносителя, которые, как правило, приводят к повышению температуры внутри помещений, были выявлены по 3147 объектам.

Директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков пояснил, что по технологии пар из котла ТЭЦ выходит под давлением 30 атмосфер и температурой 550 градусов. После трехкратного прохождения через турбины этот пар остаточным теплом нагревает воду для тепловых сетей.

— Говорить о том, что мы больше сжигаем, чтобы больше получить — некорректно. Нам необходимо нагреть воду до нормативных параметров, — сообщил он.

По поводу перерасчетов за поставленное тепло Колмаков заметил, что прибавка в квитанциях не связана с ростом температуры отпускаемого теплоносителя. Новосибирцы получили перерасчет за 2018 год, он был более холодным по сравнению с 2017-м. Решение оплачивать эту услугу исходя из 1/12 потребленного в среднем тепла в месяц установил регион. Энергетики не раз выступали за переход на платежи за фактически потребленное тепло по показаниям приборов учета, а не по нынешним правилам, когда начисления происходят круглый год. Если сделать оплату по факту, никаких мартовских перерасчетов не будет.

Он подчеркнул, что специалисты СГК четко рассчитывают — теплоноситель какой температуры должен быть в центральной теплосистеме, чтобы это обеспечить. Что касается температуры внутри домов — это вопрос к внутридомовым системам.

Директор управляющей компании ООО «Технопром» Евгений Мамай заявил, что минувшей зимой на входе в дома компании без бойлеров вода, поступавшая с ЦТП (центральный тепловой пункт), достигала температуры 99,7 градусов.

— На домах без элеваторов мы получали 131 градус. По домам, которые оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами, вопросов нет. Получаем 130 градусов, элеватор работает, на дом идет нужная температура. Мы пытаемся убедить жителей ставить внутридомовые регулирующие системы, но это приличные деньги. Самая простая — около 250 тысяч рублей, — отметил Мамай.

По его словам, если сравнивать две одинаковые четырехподъездные пятиэтажки с системой и без, то не оборудованный автоматикой дом за сезон 2018-2019 года получил доначисления 320 тысяч рублей, а с системой — прошел по нулям.

Председатель комитета Евгений Покровский предложил провести встречу представителей ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний, чтобы разобраться с регулированием температуры в домах, а также обсудить возможность включения установки автоматических систем в капремонт.

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