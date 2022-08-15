Рекламодателям

Федеральные льготники должны выбрать способ получения набора соцуслуг

  • 15/08/2022, 14:52
Автор:
Федеральные льготники должны выбрать способ получения набора соцуслуг
Выбор: в натуральном виде получать соцслуги или в его денежном эквиваленте, необходимо сделать до 1 октября.

По данным пресс-службы Отделения ПФР, в нашем регионе проживают 220 тысяч федеральных льготников, которые имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора соцуслуг (НСУ).

В ведомстве напомнили, что к данной категории граждан относятся инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий, лица, признанные в установленном порядке инвалидами и т.д. Ежегодно, до 1 октября, они имеют право выбрать способ получения набора соцуслуг в следующем году: в натуральном виде или в его денежном эквиваленте.

В набор соцуслуг входят:

  • обеспечение по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
  • предоставление (при наличии медицинских показаний) путевки на санаторно-курортное лечение;
  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Выбрать денежный эквивалент можно как вместо всего набора, так и вместо одной (или двух) из его частей. При этом следует учитывать, что иногда выгоднее получать набор социальных услуг именно в натуральной форме.

— Если человек уже подавал заявление и не хочет менять способ получения набора соцуслуг, то обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Если же принято решение изменить форму получения (например, отказаться от соцпакета или, наоборот, возобновить его получение) в этом случае необходимо подать соответствующее заявление, — уточнили в Отделении ПФР.

Заявление о способе получения набора соцуслуг (о предоставлении набора, об отказе от него или возобновлении его предоставления) удобнее всего подать в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг, а также в клиентской службе ПФР и в филиалах МФЦ. Срок подачи – до 1 октября.

— Если гражданин уже подавал в текущем году заявление о способе получения соцпакета, но по каким-то причинам передумал, то у него есть возможность «заявить» об этом, т.е. отозвать ранее поданное заявления о форме предоставления НСУ.  Сделать это можно в электронном виде через сайт Пенсионного фонда России, либо обратившись в территориальный орган ПФР.  Выбор также необходимо сделать до 1 октября, —подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Фото: Ростислав Нетисов

316

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : федеральные льготники соцуслуги ПФР Пенсия льготники


Комментировать

пока нет комментариев
политика

Следствие определилось со статусом вице-мэра Новосибирска в деле о клевете

Замглавы мэра Новосибирска Артём Скатов признан подозреваемым.
Читать статью >>
местное самоуправление

Зеленин, Красников, Климов вошли в состав совета по местному самоуправлению при президенте РФ

Указ об этом подписал глава государства Владимир Путин.
Читать статью >>
Отставка в мэрии Красноярска

Заместитель мэра Красноярска уходит в отставку

О том, что чиновник написал заявление об увольнении, сообщил депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев в своем Telegram-канале.
Читать статью >>
новости бизнеса

Как мама из Новосибирска открыла книжный магазин и стала социальным предпринимателем

За 5 лет увлечение детской литературой превратилось из любимого хобби в социально значимый бизнес.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Екатерина Кузнецова: У нас нет фразы «слишком много»!

Все материалы
Лента новостей

Следствие определилось со статусом вице-мэра Новосибирска в деле о клевете

15/08/2022, 15:31

Зеленин, Красников, Климов вошли в состав совета по местному самоуправлению при президенте РФ

15/08/2022, 14:07

Вернётся ли в Новосибирскую область масочный режим?

15/08/2022, 13:29

Деньги на выплаты многодетным семьям получит Новосибирская область

15/08/2022, 13:18
Популярное

Почему МФО могут отказать в выдаче займа

15/08/2022, 12:51

Как продлить срок годности продуктов в холодильнике

15/08/2022, 11:22

Скульптура с соболями останется в центре Новосибирска

12/08/2022, 12:23

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

В Новосибирске прозвучала легендарная Седьмая симфония Шостаковича при поддержке «Ростелекома»

15/08/2022, 11:18

Компетентное жюри конкурса «Сибирь.ПРО» приступило к оценке работ участников проекта

15/08/2022, 10:45

Теперь банк платит по кредиту вам – и это реальность

12/08/2022, 17:50
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска