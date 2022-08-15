Федеральные льготники должны выбрать способ получения набора соцуслуг

По данным пресс-службы Отделения ПФР, в нашем регионе проживают 220 тысяч федеральных льготников, которые имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора соцуслуг (НСУ).

В ведомстве напомнили, что к данной категории граждан относятся инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий, лица, признанные в установленном порядке инвалидами и т.д. Ежегодно, до 1 октября, они имеют право выбрать способ получения набора соцуслуг в следующем году: в натуральном виде или в его денежном эквиваленте.

В набор соцуслуг входят:

обеспечение по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

предоставление (при наличии медицинских показаний) путевки на санаторно-курортное лечение;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Выбрать денежный эквивалент можно как вместо всего набора, так и вместо одной (или двух) из его частей. При этом следует учитывать, что иногда выгоднее получать набор социальных услуг именно в натуральной форме.

— Если человек уже подавал заявление и не хочет менять способ получения набора соцуслуг, то обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Если же принято решение изменить форму получения (например, отказаться от соцпакета или, наоборот, возобновить его получение) в этом случае необходимо подать соответствующее заявление, — уточнили в Отделении ПФР.

Заявление о способе получения набора соцуслуг (о предоставлении набора, об отказе от него или возобновлении его предоставления) удобнее всего подать в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг, а также в клиентской службе ПФР и в филиалах МФЦ. Срок подачи – до 1 октября.