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Следствие определилось со статусом вице-мэра Новосибирска в деле о клевете

  • 15/08/2022, 15:31
Автор:
политика
Замглавы мэра Новосибирска Артём Скатов признан подозреваемым.

Вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова следствие официально признало подозреваемым по делу о клевете. Об этом со ссылкой на его адвоката Вячеслава Теркулова сообщают в реготделении КПРФ.

Органы дознания все-таки пришли к выводу о необходимости привлечь А.В. Скатова в качестве подозреваемого. Несмотря на обстоятельства обыска, которые стали предметом доследственной проверки Следственного комитета, цитирует адвоката партийный сайт. Несмотря на то, что лицо, разместившее публикацию, установлено и проходит по делу свидетелем.

Не отрицает свой статус и сам подозреваемый, тем не менее не соглашаясь с его получением и предъявляемыми следствием обвинениями.

Я по-прежнему расцениваю обвинения в клевете в мой адрес как попытку давления на городскую власть, намерение установить собственные правила градостроительной отрасли исключительно в интересах одного застройщика, заявляет чиновник.

Стоит отметить, что в мэрии Скатов курирует департамент информационной политики, информатизации и связи, в то время как градостроительная политика находится в ведении совершенно другого вице-мэра —  Алексея Кондратьева, возглавляющего соответствующий департамент.

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Напомним, дело о клевете было возбуждено по заявлению депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Поводом для него стала публикация в телеграм-канале. Как уже сообщалось, в ходе следствия была установлена причастность к каналу Артема Скатова. С началом следственных действий статус чиновника неоднократно менялся. Сначала появилась информация, что он проходит в качестве подозреваемого. На следующий день в официальном телеграм-канале муниципалитета «Мэр и я» уже было заявлено о статусе свидетеля.

Примечательно, что во время подготовки материала сайт мэрии Новосибирска не открывался. А сайт реготделения КПРФ по запросу в поисковике «Скатов» выдавал только последний материал, где сообщается о признании чиновником своего статуса как подозреваемого.

 

Ранее редакция сообщала о следственных действиях в отношении руководителя территориального управления Росздравнадзора Елены Хрусталёвой. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Право&Порядок Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство политика Дело о клевете


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