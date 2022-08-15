Следствие определилось со статусом вице-мэра Новосибирска в деле о клевете

Вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова следствие официально признало подозреваемым по делу о клевете. Об этом со ссылкой на его адвоката Вячеслава Теркулова сообщают в реготделении КПРФ.

— Органы дознания все-таки пришли к выводу о необходимости привлечь А.В. Скатова в качестве подозреваемого. Несмотря на обстоятельства обыска, которые стали предметом доследственной проверки Следственного комитета, — цитирует адвоката партийный сайт. — Несмотря на то, что лицо, разместившее публикацию, установлено и проходит по делу свидетелем.

Не отрицает свой статус и сам подозреваемый, тем не менее не соглашаясь с его получением и предъявляемыми следствием обвинениями.

— Я по-прежнему расцениваю обвинения в клевете в мой адрес как попытку давления на городскую власть, намерение установить собственные правила градостроительной отрасли исключительно в интересах одного застройщика, — заявляет чиновник.

Стоит отметить, что в мэрии Скатов курирует департамент информационной политики, информатизации и связи, в то время как градостроительная политика находится в ведении совершенно другого вице-мэра — Алексея Кондратьева, возглавляющего соответствующий департамент.

Напомним, дело о клевете было возбуждено по заявлению депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Поводом для него стала публикация в телеграм-канале. Как уже сообщалось, в ходе следствия была установлена причастность к каналу Артема Скатова. С началом следственных действий статус чиновника неоднократно менялся. Сначала появилась информация, что он проходит в качестве подозреваемого. На следующий день в официальном телеграм-канале муниципалитета «Мэр и я» уже было заявлено о статусе свидетеля.

Примечательно, что во время подготовки материала сайт мэрии Новосибирска не открывался. А сайт реготделения КПРФ по запросу в поисковике «Скатов» выдавал только последний материал, где сообщается о признании чиновником своего статуса как подозреваемого.

Ранее редакция сообщала о следственных действиях в отношении руководителя территориального управления Росздравнадзора Елены Хрусталёвой.