Зеленин, Красников, Климов вошли в состав совета по местному самоуправлению при президенте РФ

Согласно указу президента РФ Владимира Путина председатель парламента Кузбасса, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России КемГУ Алексей Зеленин вошел в региональную часть Совета при президенте страны по развитию местного самоуправления. В ее состав также включен Вадим Климов — председатель палаты сельских поселений, глава Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края. Третий — новосибирец. Это Николай Красников, глава администрации наукограда Кольцово. Указ об утверждении состава совета вступил в силу с 11 августа 2022 года.

Основными задачами Совета по развитию местного самоуправления являются подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определение приоритетных направлений ее реализации, а также рассмотрение вопросов по обеспечению взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления. Заседания совета проводятся, как правило, один раз в год.

Напомним, на федеральном уровне в рамках реформы и повышения эффективности публичной власти были внесены изменения в 131-ФЗ об общих принципах муниципального самоуправления (МСУ), они определили правовой статус муниципального округа. Этим же законом определены переходные периоды, в течение которых регионы должны будут привести свое законодательство в соответствие с федеральным — до конца 2024 года. В частности, определить принципы финансирования муниципальных округов.

В ходе реформы законодательства о публичной власти в РФ останутся всего три вида муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и городская территория города федерального значения. Эксперты и представители органов власти региона отмечали, что после принятия этих поправок в законодательство о публичной власти в Новосибирской области количество муниципальных образований сократится с 488 до 35.

Ранее редакция приводила мнение экспертов — политиков о реформе местного самоуправления.