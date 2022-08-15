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Зеленин, Красников, Климов вошли в состав совета по местному самоуправлению при президенте РФ

  • 15/08/2022, 14:07
местное самоуправление
Указ об этом подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина председатель парламента Кузбасса, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России КемГУ Алексей Зеленин вошел в региональную часть Совета при президенте страны по развитию местного самоуправления. В ее состав также включен Вадим Климов — председатель палаты сельских поселений, глава Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края. Третий — новосибирец. Это Николай Красников, глава администрации наукограда Кольцово. Указ об утверждении состава совета вступил в силу с 11 августа 2022 года.

Основными задачами Совета по развитию местного самоуправления являются подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определение приоритетных направлений ее реализации, а также рассмотрение вопросов по обеспечению взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления. Заседания совета проводятся, как правило, один раз в год.

Напомним, на федеральном уровне в рамках реформы и повышения эффективности публичной власти были внесены изменения в 131-ФЗ об общих принципах муниципального самоуправления (МСУ), они определили правовой статус муниципального округа. Этим же законом определены переходные периоды, в течение которых регионы должны будут привести свое законодательство в соответствие с федеральным — до конца 2024 года. В частности, определить принципы финансирования муниципальных округов.

В ходе реформы законодательства о публичной власти в РФ останутся всего три вида муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и городская территория города федерального значения. Эксперты и представители органов власти региона отмечали, что после принятия этих поправок в законодательство о публичной власти в Новосибирской области количество муниципальных образований сократится  с 488 до 35.

 

Ранее редакция  приводила мнение экспертов — политиков о реформе местного самоуправления. 

 

Фото с сайта парламента Кузбасса

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Сибирь Россия

Теги : совет при президенте местное самоуправление


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