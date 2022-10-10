Федеральные СМИ сообщили о массовых взрывах в украинских городах

Сегодня в Киеве произошло несколько крупных взрывов. Об этом написали российские федеральные СМИ. Информацию подтвердил и мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. РБК, со ссылкой на Кличко, пишет, что взрывы произошли Шевченковском районе, а основные удары пришлись на объекты инфраструктуры города, в том числе на энергетическую систему.

Федеральные СМИ, со ссылкой на глав администраций регионов, также сообщили, что воздушная тревога объявлена во многих городах Украины: в Харькове, Львове, Днепре и Житомире. Судя по сообщениям, пострадала энергетическая инфраструктура Львова и Тернополя, сейчас в некоторых районах полностью отсутствует электричество, власти городов еще не могут полностью оценить масштабы возникших проблем. Что касается других частей Украины, например, Сумской области и Полтавской, то, по сообщению СМИ, там также возникли массовые проблемы с водоснабжением и светом.

Напомним, 8 октября был подорван Крымский мост. 9 октября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в докладе президенту Владимиру Путину сообщил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205 «Терроризм».

Как сообщал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов, к концу дня 8 октября движение по мосту было возобновлено в реверсивном режиме и после проверок. Также была запущена паромная переправа.

На сайте Минобороны РФ и в телеграм-канале комментариев по ситуации пока нет.

На оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности 10 октября Владимир Путин сообщил, что спецслужбы Украины осуществили уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьёзных последствий не допущено. По его словам, также был совершён целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток».

— Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно, — заявил Путин. — Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

По его словам, в случае продолжения попыток проведения на территории России терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации.

Напомним, на минувшей неделе уроженец Новосибирска — Сергей Суровикин — был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения СВО.