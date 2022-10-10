«Газпром» рухнул вниз

В конце сентября ПАО «Газпром» уже терял прибыль из-за повреждений трех ниток трубопровода на «Северном потоке-1» и «Северном потоке — 2». Причины происшествия до сих пор официально не названы.

7 октября был последний день, когда бумага торговалась с дивидендами, что подразумевает небольшую корректировку в цене. Но, как сообщает Forbes, причиной такого резко негативного поведения на биржевом рынке может служить напряженная геополитическая ситуация.

Для того, чтобы избежать высокой волатильности акций компаний, Мосбиржа объявила дискретный аукцион. Это, по сути, приостанавливает торговлю и перепады в цене замедляются, тем самым снижая градус панического настроения на рынке.

Напомним, сегодня федеральные СМИ сообщили о взрывах на Украине. Позже ситуацию прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он также сообщил, что представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря, передает Кремлин.Ру.

Ранее редакция сообщала, что «Газпром» продвигает идею «газовой ипотеки».