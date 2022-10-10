Заправляйтесь с выгодой по карте «Мир»

Кешбэк можно получить за топливо и товары в дорогу, оплаченные картой «Мир». Для получения кешбэка участник акции может производить оплату на обычной кассе, кассе самообслуживания, через терминалы автоматических АЗС или мобильное приложение «АЗС «Газпромнефть».

Чтобы получить кешбэк:

Зарегистрируйте карту «Мир» на ru или в приложении «Привет, Мир!». Оплачивайте топливо и другие товары в сети АЗС «Газпромнефть». Получайте кешбэк 100 рублей за каждую покупку от 1200 рублей.

Максимальная сумма кешбэка – 500 рублей за весь период акции. Кешбэк будет начислен на карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. Подробнее о сроках здесь.

Присоединяйтесь к акции и совершайте ежедневные поездки на автомобиле с выгодой. Напомним, что оформить карту «Мир» можно на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в любом офисе Банка «Левобережный».

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