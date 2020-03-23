Федеральные «яблочники» зачистили свои региональные ряды

Решением федерального руководства партии «Яблоко» из нее исключены четверо новосибирских активистов: координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, урбанист Вячеслав Удинцев, активист общественной организации «Бугринский комитет», адвокат Антон Нелидов и руководитель реготделения партии Светлана Каверзина. Как сообщают в руководстве партии, в региональном отделении пройдет перерегистрация его членов. На это время деятельность его руководящих органов будет приостановлена, а их полномочия отойдут федеральному бюро.

— Выступает за ограничения прав мигрантов и оказывает политическую поддержку формированиям ДНР и ЛНР на востоке Украины, — говорят об Антонове в «Яблоке». — Он также был организатором «Русских маршей» в Новосибирске. В решении федерального Бюро говорится, что заключение соглашений и вступление в коалиции с националистическими силами не соответствует принципам коалиционной политики партии, противоречит ее интересам и наносит ей политический ущерб.

Поводом для такого решения послужило участие упомянутых партийных активистов в предвыборной коалиции «Новосибирск 2020», с позицией отдельных членов которых у федерального партруководства принципиальные политические разногласия. В частности, речь идет о лидере движения «Гражданский патруль» Ростиславе Антонове.

Напомним, что о создании предвыборной коалиции «Новосибирск 2020» было объявлено в феврале. Как следует из меморандума, войти в ее состав в рамках избирательной кампании по выборам депутатов горсовета Новосибирска могут представители различных политических партий, кроме «Единой России» и КПРФ, и общественных движений, не поддерживающих политику городской власти.

При этом на региональном уровне считают, что как раз ущерб нанесло федеральное руководство своим решением.

— Потерявшее связь с реальностью и забывшее о внутрипартийной демократии федеральное бюро РОДП «Яблоко» не только умудрилось, не вникая в ситуацию, исключить из партии самых медийных «яблочников» в Новосибирске — Михаила Рязанцева и Светлану Каверзину — но и по факту вообще разогнать всех, — сообщает на своей странице в соцсети зампредседателя регионального отделения партии Дмитрий Холявченко. — Удивительно, как легко руководство смогло нанести настолько масштабный ущерб репутации партии в крупнейшем муниципалитете страны менее чем за полгода до важнейших муниципальных выборов.

Как сообщил Дмитрий Холявченко в комментарии Infopro54, в настоящее время списочный состав реготделения «Яблока» насчитывает 140 человек.

— Стоят на регистрации в первичных отделениях, избирают делегатов на партконференциях и участвуют в партийных проектах — 85-90, — сообщает Холявченко. — Глава реготделения — Светлана Каверзина, вернее, была до 20 марта.

Стоит отметить, что на момент подготовки публикации на официальном сайте партии Светлана Каверзина еще числилась как руководитель регионального отделения, а Дмитрий Холявченко — как один из ее заместителей.

Напомним, что кроме членов «Яблока» и уже упомянутого руководителя «Гражданского патруля» Ростислава Антонова об участии в составе коалиции «Новосибирск 2020» также заявили управляющий партнер компании DSO Consulting Сергей Дьячков, активисты штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, Кирилл Левченко и юрист Александр Давыдов, активист микрорайона «Балластный карьер» Анастасия Сергеева, координатор движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» (РДДДО) Семен Гунькин, журналист Алексей Мазур и предприниматель Антон Картавин.

Выборы депутатов горсовета Новосибирска и Заксобрания Новосибирской области пройдут в сентябре 2020 года.

Фото с личной страницы Светланы Каверзиной в Facebook