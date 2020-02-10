Оппозиционеры-несистемщики создают противовластную коалицию

Ряд новосибирских оппозиционных политиков и общественников объявил о создании коалиции против «альянса КПРФ и «Единой России» на предстоящих выборах депутатов горсовета Новосибирска.

— Мы, представители независимых общественных движений и организаций, имеющих влияние в различных сферах жизни Новосибирска, призываем новых политиков и общественных деятелей к созданию широкой общественной коалиции для борьбы за новый горсовет против альянса «Единой России» и КПРФ, — говорится в меморандуме «Коалиции Новосибирск 2020». — У нас разные политические платформы, но мы оставляем эти споры за рамками коалиции, цель которой — решение конкретных проблем общего для нас города.

Однако, как пояснили в ходе пресс-конференции участники провозглашенной коалиции, разность политплатформ прощается отнюдь не всем гражданам, пожелавшим пополнить ее ряды. По словам одного из участников коалиции, координатора новосибирского штаба Алексея Навального Сергея Бойко, даже отдельным гражданам, являющимся членами КПРФ или «Единой России», вход заказан.

— Принципиальное нет, — говорит Бойко о коалиционных перспективах членов этих партий. — Есть люди, которым хочется сохранить текущую ситуацию. Это их право, мы его уважаем. Но давайте разделять: мухи — отдельно, котлеты — отдельно. То есть мы все-таки выступаем за изменения. Если посмотреть нашу декларацию, она достаточно радикальна по отношению к действующей власти. Поэтому мы не готовы рассматривать и не готовы поддерживать представителей «Единой России» и КПРФ. Выдвижение от какой-то третьей партии (кроме этих двух) не является препятствием.

Следующим этапом «фильтрации» участников коалиции станет подписание ряда обязательств в случае избрания в депутаты горсовета. В частности, участник коалиции, получивший мандат, обязан подготовить, вынести на обсуждение депкорпуса и проголосовать за проекты решений о публикации на сайте мэрии всех крупных расходов муниципалитета с информацией об их целях и суммах затрат, предварительно согласованных с горсоветом, поручении КСП провести аудит всех муниципальных предприятий и самой мэрии Новосибирска, ликвидации бюджетных трат на информирование о деятельности мэрии в СМИ и ряд других. Перечень обязательств будет еще уточняться и дополняться, так как по ряду пунктов мнения членов коалиции пока разнятся.

— Кто-то считает, что сторонние СМИ не должны получать бюджетного финансирования, — говорит руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. — На мой взгляд, вопрос не в финансировании, а в том, какая формируется редакционная политика. У коллег может быть другое мнение. Но, в целом, конечно, те, кто придет в коалицию, должны будут согласиться с пунктами, которые утверждены большинством. Мы предлагаем аудит мэрии. Кстати, этот пункт — дословная цитата из программы Анатолия Локтя 2014 года. Он был уверен, что этот аудит пройдет. Но если он и прошел, то как-то далеко от общественности. Надеюсь, что мы сможем это сделать публично.

В настоящее время, по словам участников коалиции, под обязательствами подписались более двадцати человек. Среди них, в частности, гражданские активисты Алексей Аникин, Евгений Митрофанов, Светлана Каверзина, Анастасия Сергеева, Игорь Гавриленко («Белая Сирень»), Антон Нелидов («Бугринский комитет»), Семён Гунькин (РДДДО), Михаил Рязанцев («Искалеченный Новосибирск»), предприниматели Антон Картавин и Сергей Дьячков, урбанист Вячеслав Удинцев и другие.

— Местные сообщества для Новосибирска очень важны, — говорит активист, руководитель реготделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина. — Хочется, чтобы эти сообщества организовывались и уже выдвигали своих представителей. Очень активно сообщество «Бугринский микрорайон», «Лесоперевалка» везде. Вот «Кедровая» у нас выстрелила на весь город на обсуждении генплана. Я обращаюсь ко всем представителям местных сообществ: обсудите между собой возможность выдвинуть кандидата в горсовет.

Сама коалиция своему участнику, прошедшему все «фильтры», планирует предоставить ряд «бонусов» в предстоящей избирательной кампании.

— Коалиция важна тем, что люди, считавшие нереальным попасть во власть, где сейчас сосредоточено строительное лобби, имели шанс, место, где им помогут грамотно оформить документы, проконсультировать, помочь с агитматериалами, — говорит Каверзина. — Коалиция — для того, чтобы помочь гражданским активистам решиться выдвинуться на выборы и помочь выиграть.

В настоящее время, как отмечают участники коалиции, ведутся переговоры с тремя десятками потенциальных кандидатов в депутаты горсовета.

По мнению всех участников пресс-конференции, необходимость создания подобной коалиции вызвана запросом общества на перемены в городе, который не удовлетворяют ни мэрия Новосибирска под руководством руководителя реготделения КПРФ Анатолия Локтя, ни горсовет, представленный большинством членов партии «Единая Россия».

— Коммунист и мэр Новосибирска Анатолий Локоть публично признал, что консультируется с губернатором-единороссом по поводу участия в выборах, — напоминает Сергей Бойко. — Искусственная оппозиционная партийная система «Единая Россия–КПРФ» не соблюдается даже внешне. Однако мэрские выборы показали, что минимум половина избирателей голосовала так, чтобы ситуация в городе поменялась. Также я зафиксировал запрос на консолидацию, на объединение. Очень часто задавали вопрос: зачем так много кандидатов, которые хотят изменений? Как нам выбирать из их числа? К счастью, выборы в горсовет дают общественности существенно больше пространства и возможностей в силу того, что место не одно.

По мнению Светланы Каверзиной, необходимо поменять не только состав, но и принципы работы горсовета Новосибирска.

— Я часто посещаю комиссии и сессии, — говорит Каверзина. — Вижу, что депутаты, к сожалению, не работают. Некоторые комиссии за 5-10 минут проходят. У нас молчание на сессиях. Есть два человека, которые не дают совсем уж заснуть депутатам. Но если посмотреть на нынешний созыв депутатов, видно, что тех, кто работает, можно посчитать на пальцах. В нынешнем горсовете, в основном, представители бизнеса и спортсмены-единоборцы. Новосибирск намного более многообразен, чтобы представительный орган состоял из этих категорий граждан.

В свою очередь, лидер «Гражданского патруля» намерен сделать акцент на продолжении работы по совершенствованию Устава города.

— Мы недовольны работой действующей мэрии, — сообщает Ростислав Антонов. — Это не лично моя какая-то неприязнь политическая — единоросс там или коммунист. Нет, я недоволен именно управленческой командой. Когда Анатолия Локтя поздравляли с днем рождения и прозвучала прекрасная ария Асанцева про «город один на двоих», стало город жалко. Мне хочется, чтобы в нашем городе произошли какие-то позитивные изменения. Мы отменили одно из положений Устава, которое суд признал незаконным. Мы продолжим эту работу по реформированию. И, конечно, чтобы действительно изменить Устав города, нужно представительство в горсовете.

Несмотря на столь масштабные цели, заявленные участниками коалиции, по мнению политолога Владимира Леонтьева, пока реализация данного проекта носит не более чем декларативный характер.

— С 2014 года у нас появилась мода на эти коалиции, это испытанный прием, который люди пытаются использовать, — говорит политолог в комментарии Infopro54. — Люди собрались, поговорили, выпустили в лучшем случае одну листовку, больше действий не было. Сейчас идут переговоры, в частности, отменять партийные списки или не отменять. Но активная фаза кампании придется на лето и часть сентября, бои будут очень сложные. Выборы будут носить тотальный, а не локальный характер. Будут и горсовет, и заксобрание, и списки или их отсутствие. Когда говорят, что мы все разберем, просто лукавят. Один с одним договаривается, тут же с другим, члены партии говорят одно, а делают другое. И в этом «компоте», помимо действий, что эти люди заявили, им нужна еще и коалиция, которая, по их мнению, должна влиять на тот или иной округ. Хватит ли у них сил, терпения, опыта, а он у многих отсутствует в данной ситуации, присоединится кто-либо или не присоединится — это вопросы очень сложные.

Еще один немаловажный фактор, который отмечает собеседник редакции, говоря о возможных результатах работы создаваемой коалиции, — фактор человеческий, личность каждого отдельного кандидата.

— Какая бы ни была коалиция, какой бы ни была та или иная партия, все будет зависит от конкретного человека, партии, группы, — говорит Леонтьев. — В таких случаях иногда не помогает ни Москва, ни коалиции. Человек сумел донести свою программу — его выбрали, не обращая внимания ни на какие коалиции. Если кандидат будет работать — сам или в составе коалиции — есть шанс на победу. Если нет — то наоборот. Насколько серьезно настроена коалиция? Если она озвучит такие вещи, которые избирателям понятны и актуальны для них, это даст результат, как в 2014 году. А если создавать коалицию ради коалиции, то в этом не вижу никакого смысла.

Напомним, что выборы депутатов горсовета Новосибирска пройдут в сентябре 2020 года. На предстоящей 12 февраля сессии нынешнему созыву предстоит принять решение по системе выборов: останется ли смешанная система избрания депутатов по одномандатным округам и спискам политических партий или «списочников» окончательно вытеснят одномандатники.

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