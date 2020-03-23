Специфика стрит-ритейла

Хотите открыть свой бизнес, но не знаете, с чего начать? В первую очередь, надо определиться с направлением деятельности, а затем выбрать подходящее помещение. Так, выбирать надо исходя из вашего рода занятий. Например, если хочется предоставлять услуги или заниматься торговлей, то стрит-ритейл в Москве – идеальный вариант, тем более, что аренда недорогая.

Street retail — что это

Стрит ритейл перевести можно, как уличную торговлю.

Когда говорят о коммерческой недвижимости для этого вида торговой деятельности, то имеют в виду объекты небольшой площади, расположенные на первых этажах здания. При этом отдельный вход – обязательное условие. Торговля в таких помещениях популярны, т.к. прибыль они приносят большую, а затраты минимальные. В больших городах популярны торговые коридоры, как Арбат или Тверская в столице.

В спальных районах в таких зданиях размещены магазины, парикмахерские, филиалы банковских учреждений и пр. А вот ночные клубы и прочие увеселительные заведения в помещениях такого формата устраивать не стоит из-за непосредственной близости жилых домов.

Требования к стритритейл

Владельцы недвижимости, которая подходит под определение street retail могут получать неплохой доход от сдачи ее в аренду, при условии, что она расположена в удобном месте. В этом случае помещение быстро окупится благодаря большой проходимости и сотрудничеству с сетевым арендатором, который готов на долгосрочный съем. Лучший вариант, если офис будет располагаться возле выхода на улицу.

Кроме этого, шансы на сдачу помещения в аренду значительно повысятся, если есть возможность установить вывеску клиента, подвальное помещение готово к эксплуатации, а также допустимо продлить свой офис на второй этаж. Наружное освещение также немаловажно.

Площадь здания должна составлять в пределах 50-500 кв.м., но наиболее популярно помещение на 50-100 кв.м. Более крупные объекты зачастую нравятся сетевикам.

Собственника зданий, подходящим для уличной торговли, можно повысить свой уровень дохода, если разбить площадь на несколько офисов. Но в этом случае придется потратить силы и время на перепланировку.

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