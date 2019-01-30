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Потребление мобильного трафика у пользователей смартфонов в Сибири за год выросло на 72%

Топ-предпочтений -— соцсети и просмотр онлайн-видео.
  • 30/01/2019, 18:43
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По итогам 2018 года смартфоны стали ключевым средством для общения сибиряков в сети Интернет, на которые приходится основная доля всего мобильного трафика «МегаФона», сообщили в пресс-службе компании.

— В 2018 году смартфон окончательно подтвердил, что является основным средством для выхода в Интернет у сибирских пользователей «МегаФона». В декабре 2018 года на «умные» трубки пришлось 80,5% всего мобильного трафика оператора, тогда как 1,5 года назад это значение не превышало 50%, — уточнили в компании.

Отмечается, что жители сибирских регионов активно меняют свои смартфоны на более новые.

— За 2018 год количество устройств с поддержкой сетей 4G выросло на 55%, в то время как число 3G-смартфонов, наоборот, сократилось на 33%. Более 70% от общего числа смартфонов на руках сибирских абонентов поддерживают технологию 4G/LTE, — отмечают в компании «МегаФон».

Что касается среднемесячного потребления мобильного трафика, то у пользователей смартфонов за год оно выросло на 72%, а владельцы 4G-трубок побили исторический рекорд и преодолели психологически важную отметку – в декабре среднее потребление трафика на одного пользователя смартфона превысило 10 ГБ в месяц.

Основными видами трафика сибирских пользователей смартфонов являются социальные сети (36%) и просмотр онлайн-видео (32%). На просмотр веб-страниц приходится 18% трафика, а мессенджеры в общем объеме занимают только 2%.

Самым популярным сервисом для мгновенного обмена сообщений у сибиряков остается WhatsApp (89% от всего трафика), а самыми популярными социальными сетями – ВКонтакте и Instagram (57% и 27% соответственно).

Самым популярным смартфоном в 2018 году у сибирских абонентов стал Apple iPhone 5S.

Фото: пресс-служба компании

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