Федералов снова просят укрепить берега новосибирского водохранилища

Сессия Заксобрания Новосибирской области поддержала проект обращения к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко по поводу решения вопроса строительства берегооукрепляющих сооружений новосибирского водохранилища на территории сел Красный Яр в Ордынском и Береговое в Новосибирском районах. Как сообщил выступающий с докладом по данному вопросу председатель комиссии Заксобрания по экологии Владимир Лаптев, со ссылкой на Министерство природных ресурсов Новосибирской области, в настоящее время для защиты населенных пунктов, расположенных на берегах водохранилища, необходимы 79 км берегоукрепленных сооружений, в то время как сейчас их протяженность составляет всего 22 км.

— В связи с этим работы по берегоукреплению необходимо ускорить, — говорит Лаптев. — Региональное Минприроды полностью сформировало пакет документов для получения федерального софинансирования укрепления берегов в районе села Красный Яр Ордынского района и села Береговое Новосибирского района. Из федерального бюджета планируется привлечь более 300 млн рублей. Одним из условий для получения положительного решения является наличие поручения правительства РФ. Комиссия по экологии предлагает обратиться к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко по поводу необходимости строительства берегоукрепляющих сооружений Новосибирского водохранилища.

Напомним, в марте 2016 года эксперты сообщали, что в зоне разрушения находятся около 160 км берега Обского водохранилища. На тот момент цена вопроса составляла 50-70 млн рублей на погонный километр. В 2017 году было запланировано проектирование работ по берегоукреплению в районе села Красный Яр, реализация проекта планировалась с 2018 по 2020 годы. Общая стоимость проекта оценивалась примерно в 160 млн рублей. Депутаты предлагали привлечь к работе по укреплению берегов водохранилища Новосибирскую ГЭС.

В конце прошлого года поднимался вопрос об укреплении берегов водохранилища и на территории Советского района Новосибирска. Предполагаются работы на участке 4-7 км правого берега длиной 1,8 км, где проходит Западно-Сибирская железная дорога, магистральная межгородская автодорога, протянуты железнодорожные линии электропередач, а также установлены несколько трансформаторов и водозаборных скважин. Кроме того, проектными решениями предусмотрен капитальный ремонт участка пляжа длиной 818 м за счет досыпки песчаного материала до восстановления проектного профиля надводной части и пополнения песчаным материалом естественной бухты.