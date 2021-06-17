Фермеров обяжут поднять уровень зарплат работникам

В Минсельхозе Новосибирской области намерены поставить задачу перед главами крестьянско- фермерских хозяйств: довести минимальную зарплату работникам до уровня не ниже прожиточного минимума. Иначе аграрии могут не рассчитывать на господдержку. Об этом глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко сообщил в рамках заседания комитета Заксобрания региона по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Тенденция к повышению зарплаты уже есть. По словам министра, за последний год отмечен резкий рост зарплат работников крестьянско-фермерских хозяйств. Однако здесь, по мнению чиновника, сказался фактор вывода работодателями своих сотрудников из тени.

— Выручка на одного работающего в КФХ составила 2,7 млн, в сельхозпредприятиях — 2,2 млн, — приводит министр данные по итогам 2020 года. — Но при этом налогов на 1 рубль доходов уплачено 3 копейки в КФХ. Что удалось додавить? С 2012 по 2019 годы зарплата в КФХ не росла, она была 5,4 тысячи рублей. В 2020 крестьяне продекларировали зарплату в 10,8 тысячи рублей. Мы отмечаем рост в 2 раза. Естественно, произошла легализация зарплаты, снижение уровня неформальной занятости. Динамика есть, но работы предстоит еще много. В целом по сельскому хозяйству налоговая отдача растет.

В настоящий момент величина минимального размера оплаты труда в РФ составляет 12,7 тысячи рублей, на территории Новосибирской области — 15,9 тысячи рублей с учетом районного коэффициента.

По информации Министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в текущем году 623 млн (18%) уже направлены на поддержку малых форм хозяйств по 41 направлению господдержки. Малые формы хозяйств перерабатывают 27% продукции. Средняя зарплата работников сельского хозяйства по отрасли в целом составляет 41,6 тысячи рублей. Реализация выручки сельхозпродукции составила почти 63 млрд рублей. Доля прибыли предприятий — 88%.