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Фермеров обяжут поднять уровень зарплат работникам

  • 17/06/2021, 09:05
Автор: Евгения Серёгина
Новости Новосибирска
Это станет необходимым условием для получения аграриями средств господдержки и поспособствует дальнейшей легализации занятости в сельскохозяйственной отрасли.

В Минсельхозе Новосибирской области намерены поставить задачу перед главами крестьянско- фермерских хозяйств: довести минимальную зарплату работникам до уровня не ниже прожиточного минимума. Иначе аграрии могут не рассчитывать на господдержку. Об этом глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко сообщил в рамках заседания комитета Заксобрания региона по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Тенденция к повышению зарплаты уже есть. По словам министра, за последний год отмечен резкий рост зарплат работников крестьянско-фермерских хозяйств. Однако здесь, по мнению чиновника, сказался фактор вывода работодателями своих сотрудников из тени.

Выручка на одного работающего в КФХ составила 2,7 млн, в сельхозпредприятиях 2,2 млн, приводит министр данные по итогам 2020 года. Но при этом налогов на 1 рубль доходов уплачено 3 копейки в КФХ. Что удалось додавить? С 2012 по 2019 годы зарплата в КФХ не росла, она была 5,4 тысячи рублей. В 2020 крестьяне продекларировали зарплату в 10,8 тысячи рублей. Мы отмечаем рост в 2 раза. Естественно, произошла легализация зарплаты, снижение уровня неформальной занятости. Динамика есть, но работы предстоит еще много. В целом по сельскому хозяйству налоговая отдача растет.

В настоящий момент величина минимального размера оплаты труда в РФ составляет 12,7 тысячи рублей, на территории Новосибирской области 15,9 тысячи рублей с учетом районного коэффициента.

По информации Министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в текущем году 623 млн (18%) уже направлены на поддержку малых форм хозяйств по 41 направлению господдержки. Малые формы хозяйств перерабатывают 27% продукции. Средняя зарплата работников сельского хозяйства по отрасли в целом составляет 41,6 тысячи рублей. Реализация выручки сельхозпродукции составила почти 63 млрд рублей. Доля прибыли предприятий 88%.

Фото  pixabay.com — Pexels 

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Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : налоги зарплата господдержка АПК


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