«Агросервису» вменили хищение в особо крупном размере

Суд Октябрьского района Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении гендиректора ООО ПФК «Агросервис», признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Пока судебное решение не вступило в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба суда. По версии следствия, обвиняемый в результате своих действий причинил ущерб ФКУ «Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» на сумму более 134 млн рублей.

— Григорьев, являясь единоличным органом управления — генеральным директором ООО ПКФ «АГРОСЕРВИС» и единственным учредителем, действуя из корыстных побуждений, в период с 26.11.2012 года по 07.05.2014 года путем обмана и злоупотребления доверием, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности похитил средства в особо крупном размере на общую сумму 13 018 060 рублей 49 копеек, принадлежащие 9 ЦЗЗ ВВ МВД России по Сибирскому региону (в/ч 6903), которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб в особо крупном размере, — сообщают в пресс-службе Октябрьского районного суда.

При этом, несмотря на приговор в виде лишения свободы сроком на 3 года, отбывать наказание осужденному не придется, как сообщают в суде, из-за истечения срока давности уголовного преследования.

Стоит напомнить, что ООО ПКФ «Агросервис» в настоящее время осуществляет на улице Романова в центре Новосибирска строительство здания, где предполагается разместить ряд подразделений мэрии. Стоимость работ по проектно-сметной документации составляет около 350 млн рублей. Площадь будущего здания — более 6,6 тысячи кв. м.

Кроме того, как ранее сообщали в мэрии, «Агросервис» осуществляет строительство образовательного учреждения в Советском районе Новосибирска. В прошлом году компания выиграла тендер на строительство общежития НГТУ.

— Если споры по другим вопросам, то это не наша компетенция, мы этим не занимаемся, — говорил о компании-подрядчике на пресс-конференции в начале года глава муниципалитета Анатолий Локоть.

Ранее компания выступала подрядчиком строительства Регионального центра волейбола.