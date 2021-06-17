За 2020 год российские предприятия выбросили в воздух 16,95 млн тонн загрязняющих веществ

По промышленным загрязнениям атмосферы коронавирусный год стал самым «чистым» по крайней мере за последние 20 лет, сообщается в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Парадоксальным, на первый взгляд, образом за неблагополучный год, отмеченный локдаунами и общим замедлением экономической активности, в России резко выросло число предприятий-загрязнителей – их стало больше на 19,6 тыс., или 21%.
— Резкий рост численности загрязнителей в основном объясняется не наращиванием производственных мощностей, а уточнением статистики и выходом из тени огромного числа производств, которые ранее попросту не сдавали экологическую отчетность. С учетом того, что статистика по промышленным выбросам за 2019 год была менее полной, реальное сокращение экологического вреда атмосфере в 2020 году должно превышать заявленные 2%. Таким образом, локдаун и спад производственной активности действительно способствовали очищению воздуха и улучшению экологической ситуации, — отметила в своем выступлении президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.
Фото: pixabay.com автор: marcinjozwiak
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