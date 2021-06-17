За 2020 год российские предприятия выбросили в воздух 16,95 млн тонн загрязняющих веществ

По промышленным загрязнениям атмосферы коронавирусный год стал самым «чистым» по крайней мере за последние 20 лет, сообщается в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Парадоксальным, на первый взгляд, образом за неблагополучный год, отмеченный локдаунами и общим замедлением экономической активности, в России резко выросло число предприятий-загрязнителей – их стало больше на 19,6 тыс., или 21%.