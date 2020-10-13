FESCO доставила из Новосибирска в Якутию 300 TEU

Транспортная группа FESCO («FESCO») в рамках нового сезонного интермодального контейнерного сервиса из Новосибирска в населенные пункты, распложенные в Якутии, доставила около 300 TEU различных грузов, заняв почти 25% рынка на этом маршруте, сообщили в пресс-службе компании.

Сервис был запущен в июле 2020 года в тестовом режиме, с августа работал на регулярной основе. Со следующего года будет функционировать с мая по сентябрь, в зависимости от условий речной навигации.

Интермодальный сервис включает в себя железнодорожную доставку регулярным поездом FESCO из Новосибирска до станции Лена (Иркутская область), далее обработку и речную транспортировку до портов, расположенных на реке Лена. При наличии запросов клиентов FESCO также организовывает автодоставку в другие населенные пункты Якутии. Номенклатура перевозимых грузов обширная – от продуктов питания до строительных материалов.

Фото предоставлено пресс-службой компании