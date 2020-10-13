Какие варианты вытяжек существуют?

Типы современных кухонных вытяжек

Выделяется несколько разновидностей вытяжек по типу установки, внешнему виду и другим параметрам.

Традиционная, также известная как классическая — подвесная модель, устанавливается над плитой, самый популярный вариант. Используются жироулавливающие фильтры из акрила, не требуется соединения с воздухоотводом, но избавиться от запаха удается частично. Встраиваемая модель – самая популярная, имеет большую производительность, монтируется в верхний шкафчик над рабочей зоной. Обычно вытяжки имеют выдвижную панель, что увеличивает объем очищения воздуха. Каминная или купольная — модель крепится к потолку либо стене, название свидетельствует о схожести с дымоходом. Такие очистители воздуха бывают из цельного металла, со стеклянными вставками и отделкой под дерево. Островная модель – по типу монтажа подобна купольной, располагается над варочной панелью в кухне с планировкой «островок». Предполагает много дизайнерских решений. Вертикальная (наклонная) отличается от предыдущих расположением панели захвата по отношению к плите. Это существенно экономит полезное пространство, не уступая в производительности классической модели.

Все перечисленные варианты возымели большую популярность на мировом рынке, в том числе в Украине. Купить вытяжку Пирамида https://eldorado.ua/hoods/c1039066/producer=pyramida в понравившемся варианте выгодно и удобно.

Фильтры для вытяжек: основы выбора

Независимо от понравившегося варианта очистителя воздуха для кухни, с отводом или без него, фильтры — обязательная составляющая в работе устройства.

Маслоуловитель отлично фильтрует масла и жиры, подымающиеся в воздух во время термической обработки продуктов питания. В расплавленном виде частицы легкие, однако при остывании оседают на поверхностях и тяжело выводятся. К тому же без такого фильтра мотор вытяжки может быстро прийти в негодность. Маслоуловитель бывает одно- и многоразовым, отличается по внешним признакам, а также материалом изготовления.

Угольный вариант нацелен на полноценное очищение воздуха и нейтрализацию различных запахов. При использовании такого фильтра вытяжка теряет примерно пятую часть производительности, срок действия очистителя — порядка 3-4 месяца. Сразу после окончания готовки нельзя выключать устройство с угольным фильтром, иначе лишняя влага не успеет выйти и срок эксплуатации значительно сократится.

Определившись с приглянувшейся моделью, изучив ее технические характеристики, особенности ухода, остается подобрать дизайн, который впишется в общее оформление вашего помещения. Далее дело остается за малым — приобрести вытяжку и установить на кухне. Готовьте с удовольствием!

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