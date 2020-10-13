Свежие новости о коронавирусе в Казахстане: статистика, вторая волна, карантинные меры и многое другое

О ситуации в Казахстане по коронавирусу рассказывает «Курсив» – республиканский деловой еженедельник. На портале информация обновляется постоянно, и вы всегда можете проверить статистику по коронавирусу, узнать новости кз и найти для себя полезную информацию об экономике, политике, финансах, бизнесе и других сферах. Ну, а сейчас вернёмся к новостям о коронавирусе.

Ситуация сегодня

В Казахстане лечение от новой коронавирусной инфекции получают 2 927 человек, из этого числа семьдесят семь человек – дети. В стационаре лежит 2 103 пациента, лечится амбулаторно – 824 человека.

К сожалению, в тяжелом состоянии восемьдесят пять человек, а двенадцать – в крайней степени тяжести. К аппарату ИВЛ подключили тринадцать человек.

За последние сутки в стране было выявлено 70 новых случаев заражения инфекцией.

Статистика зараженных детей выглядит следующим образом:

26.09.2020 – 37,

27.09.2020 – 45,

28.09.2020 – 46,

30.09.2020 – 56,

01.10.2020 – 59,

05.10.2020 – 73,

06.10.2020 – 70,

07.10.2020 – 74,

08.10.2020 – 70,

09.10.2020 – 74,

12.10.2020 – 72,

13.10.2020 – 77.

Вторая волна

По крайней мере, сейчас Минздрав не планирует озвучивать точную дату прихода второй волны. Единственное, людей стараются успокоить, что, на этот раз они тщательнее подготовились, и убеждают людей не устраивать панику раньше срока – к примеру, не скупать лекарства. Все необходимые для лечения препараты будут назначены участковым терапевтом по состоянию пациента. Именно по этой причине не стоит тратить деньги на покупку не нужных лекарств. Всё должно происходить своевременно. Также не стоит опустошать полки в магазинах и скупать все продукты – дефицита не будет.

Важно! Власти уверяют: на тот случай, если пойдёт резкий рост заболеваемости в Казахстане уже имеется двухмесячный запас препаратов и увеличено количество мест в инфекционных городских больницах. Возврат к серьезным карантинным мерам пока не планируется, но и «расслабляться» сильно не стоит. Следует беречь себя и своих близких!

Карантинные меры

Вирус пришёл в Казахстан весной. Чрезвычайное положение введено практически сразу – с 16.03.2020. А в Нур-Султане и Алматы 19.03.2020 был введен карантин.

После этого президент дважды продлил чрезвычайное положение. 11 мая – объявил о снятии строгого режима. Правда, в некоторых регионах страны по-прежнему сохранялась угроза новых вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией.

5-го июля вступили в силу новые ограничительные меры на пару недель с возможностью снова продлить режим, и 13-го июля президент сообщил о продлении карантина вплоть до 2-го августа.

Ранее было заявлено, что в Казахстане с 3-го августа будет смягчен карантин, но только в том случае, если будет достигнут показатель репродуктивности меньше одного, а также количество занятых коек не превысит семьдесят процентов за неделю, и при условии, что будет снижен уровень смертности от covid-19.

Однако режим карантина всё же был продлен ещё на две недели, с последующим пошаговым смягчением.

Сейчас карантинные меры убраны в будние дни, а в выходные по-прежнему действуют ограничения. 14-го сентября в Казахстане разрешено начинать работу по выходным дням фитнес-центрам, beauty-салонам и парикмахерским. Следите за новыми данными на новостном портале Kursiv.kz!

Выплаты медикам в Казахстане

Говоря о возникших проблемах с выплатами медицинским работникам, то председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан – Нурлан Нигматулин, сказал о необходимости исправить все ошибки и выплатить компенсации всем заболевшим коронавирусом врачам, также семьям погибших медработников.

Очень надеемся, что ситуация в корень изменится и все выплаты дойдут до тех, кому они положены.

Как защититься от коронавируса

Чтобы исправить ситуацию, нужно действовать сообща. Очень важно следить за своим здоровьем, носить защитные маски или респираторы в общественных местах, чтобы обезопасить себя и не заразить окружающих.

Старайтесь чаще мыть руки антибактериальным мылом и пользуйтесь антисептиками. Старайтесь не прикасаться к своему лицу грязными руками. Своевременно меняйте защитные маски.

При первых, даже незначительных симптомах ОРВИ и гриппа не выходите из дома, чтобы не заразить возможной инфекцией других. При появлении высокой температуры и одышки незамедлительно вызовите терапевта на дом.

Будьте здоровы!

Фото с сайта kursiv.kz