Фестиваль почти на год

VII Транссибирский арт-фестиваль будет насыщен плотным юбилейным контентом. Причем круг этих юбиляров энциклопедически широк — от классиков с 250 днем рождения до здравствующих звезд, которые даже в одиночку станут «главгероем» любого арт-форума.

Самый почтенный фестивальный юбиляр-фронтмен — это, разумеется, Бетховен.

В 2020-м ему 250 лет, потому VII Транссибирский арт-фестиваль самым естественным образом вписался в контекст Бетховенского года. И программа его будет плотно насыщена произведениями юбиляра. Например, в Академгородке исполнят фортепианное трио Бетховена. Партнерами в этом проекте станут итальянские пианисты Марио Брунелло, Андреа Луккезини и скрипач Вадим Репин — идеолог и художественный руководитель фестиваля.

К слову, концертная локация в Академгородке примечательна тем, что возвращает этот самобытный район в изначальную географию фестиваля. Академгородок был освоен его участниками еще в 2014-м, в ходе первого фестиваля, потом на 6 лет выпал из обоймы. А на седьмом году он вернулся в ареал события.

В кругу юбиляров-драйверов компанию Бетховену составляют вполне здравствующие персоны. Впрочем, тоже уже почти классики. Или, во всяком случае, культовые личности. Так, на VII Транссибирский приедет Арво Пярт — создатель авторского стиля tintinnabuli — стиля «новой простоты». Говоря языком межкультурных аллегорий, Арво Пярт — это, пожалуй, такой музыкальный эквивалент Малевича и Кандинского. Авангардист по духу и уже практически классик по сумме заслуг.

А Андрес Мустонен, земляк и творческий партнер Пярта, станет ему и фестивальным попутчиком. Мустонен — создатель ансамбля Hortus Musicus — первого в СССР ансамбля музыки эпохи барокко и Средневековья, основатель Таллинского фестиваля барочной музыки. И, получается, еще и крестный отец новосибирского коллектива Insula Magica.

Ансамбль Андреса Мустонена обещает стать одним из украшений фестиваля. По словам Вадима Репина, исполнит он столь же «гвоздевое» произведение — новейшее сочинение Арво Пярта, предназначенное именно для Транссибирского фестиваля. Написанное, так сказать, целевым образом.

«Фирменные» сочинения — это вообще самобытная практика Транссибирского арт-фестиваля, его изюминка. Одно произведение — от гостей, еще одно — от новосибирских авторов. Не нарушится эта традиция и в 2020-м.

Как сообщил художественный руководитель Новосибирской филармонии Владимир Калужский в ходе первой фестивальной пресс-конференции, творческий конкурс уже состоялся, произведение выбрано. Впрочем, Калужский намекнул публике, что спойлеров не будет, и попросил подождать до весны — до ближайшего фестивального кануна.

Но чем будет открываться фестиваль 20 марта — известно уже сейчас. На концерте в честь открытия будет исполнена во фрагментах оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Да, именно оперетта, а не опера. Это как раз тот случай, когда образец вполне коммерческого, массового жанра со временем стал классикой, высоким искусством. Причем в театральной подаче «Летучую мышь» в России нынче можно увидеть не так уж часто. Сейчас это редкое и достаточно гурманское произведение.

Руководить исполнением «Летучей мыши» будет Саша Гетцель — культовый дирижер, настоящая глобальная звезда.

— Это уникальный арт-деятель, — подчеркнул Вадим Репин.— Настоящее олицетворение всей музыкальной Европы. Карьера его началась в Венской филармонии, а потом стала буквально глобальной. Он за время свой работы помог сложиться большому числу отличных оркестров, работал в Венской опере, в Берлинской и Парижской опере. Стамбул, Вена, Париж — словом, человек мира, глобальная музыкальная величина. Для нас большая радость, повод для гордости, что он приедет и проведет концерт открытия.

Звездная симметрия будет поддерживаться в церемонии закрытия: на финальном концерте фестиваля дирижером станет Казуки Ямада. Для организаторов его участие — большая победа. Заполучить его в команду фестиваля удалось после пяти лет переговоров.

— Казуки трудно выловить, он нарасхват. Но у нас получилось! — не без гордости говорит Вадим Репин. — Оркестр под управлением Казуки Ямада исполнит концерт Глазунова 8 апреля.

Не менее насыщенной будет и хореографическая часть фестивальной программы.

— После семилетнего перерыва мы вновь увидим Светлану Захарову в новой версии проекта «Падеде для пальцев и на пальцах», — сказал Вадим Репин. Увидим в партнерстве с нашими замечательным Камерным оркестром и звездами Большого театра. Это Вячеслав Лопатин, это Якопо Тисси, которого Большой переманил из Ла Скала.

Ивент-контекст фестиваля в 2020-м будет очень разнообразным. Это не только концерты, но и обучающие форматы, форматы творческого и профессионального роста. Например, обещана насыщенная программа по музыкальной журналистике, возглавляемая Андреем Устиновым.

— Будет много мастер-классов от участников фестиваля, — подчеркнул Вадим Репин. — Программа «Школа мастеров» в этом году поддерживается Фондом президентских грантов.

Как отметила представитель министерства культуры Новосибирской области, начальник отдела профессионального искусства, культурного наследия и образования Ольга Иванова, VII Транссибирский арт-фестиваль — событие, уже вступившее в фазу детальной подготовки.

— Это крупнейший фестивальный проект Новосибирской области и важная составная часть национального проекта «Культура», — подчеркнула Иванова. — Финансирование запланировано, в январе начнется финансовая подготовка к мероприятию, а билетные продажи стартуют в декабре. Надеемся, что все звезды приедут и все состоится. Важно, что в ареал фестиваля масштабно войдут и города области. Для них будут подготовлены несколько вариантов программ.

Любопытно, что календарный разрыв с предыдущим фестивалем по факту совсем мал. Ибо VI Транссибирский фестиваль еще идет. Просто сейчас, в ноябре, локация его — Тобольск.

— Тобольск — финальный город нашего фестиваля, — поясняет директор проекта Олег Белый. — Так мы олицетворяем его транссибирскую сущность, сибирский историзм: открывается фестиваль в нынешней, а закрывается в старинной столице Сибири. И в этом смысле наш фестиваль — событие всего года.

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