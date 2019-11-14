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Фестиваль почти на год

Олицетворением Транссибирского арт-фестиваля станет большое сообщество юбиляров, а концертная география сделает круг — вернется к площадкам первого фестиваля.
  • 14/11/2019, 11:04
Автор: Игорь Смольников
Фестиваль почти на год
На концерте в честь открытия будет исполнена во фрагментах оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь».

VII Транссибирский арт-фестиваль будет насыщен плотным юбилейным контентом. Причем круг этих юбиляров энциклопедически широк — от классиков с 250 днем рождения до здравствующих звезд, которые даже в одиночку станут «главгероем» любого арт-форума.

Самый почтенный фестивальный юбиляр-фронтмен  это, разумеется, Бетховен.

В 2020-м ему 250 лет, потому VII Транссибирский арт-фестиваль самым естественным образом вписался в контекст Бетховенского года. И программа его будет плотно насыщена произведениями юбиляра. Например, в Академгородке исполнят фортепианное трио Бетховена. Партнерами в этом проекте станут итальянские пианисты Марио Брунелло, Андреа Луккезини и скрипач Вадим Репин — идеолог и художественный руководитель фестиваля.

К слову, концертная локация в Академгородке примечательна тем, что возвращает этот самобытный район в изначальную географию фестиваля. Академгородок был освоен его участниками еще в 2014-м, в ходе первого фестиваля, потом на 6 лет выпал из обоймы. А на седьмом году он вернулся в ареал события.

В кругу юбиляров-драйверов компанию Бетховену составляют вполне здравствующие персоны. Впрочем, тоже уже почти классики. Или, во всяком случае, культовые личности. Так, на VII Транссибирский приедет Арво Пярт — создатель авторского стиля tintinnabuli — стиля «новой простоты». Говоря языком межкультурных аллегорий, Арво Пярт — это, пожалуй, такой музыкальный эквивалент Малевича и Кандинского. Авангардист по духу и уже практически классик по сумме заслуг.

А Андрес Мустонен, земляк и творческий партнер Пярта, станет ему и фестивальным попутчиком. Мустонен  создатель ансамбля Hortus Musicus — первого в СССР ансамбля музыки эпохи барокко и Средневековья, основатель Таллинского фестиваля барочной музыки. И, получается, еще и крестный отец новосибирского коллектива Insula Magica.

Ансамбль Андреса Мустонена обещает стать одним из украшений фестиваля. По словам Вадима Репина, исполнит он столь же «гвоздевое» произведение  новейшее сочинение Арво Пярта, предназначенное именно для  Транссибирского фестиваля. Написанное, так сказать, целевым образом.

«Фирменные» сочинения  это вообще самобытная практика Транссибирского арт-фестиваля, его изюминка. Одно произведение — от гостей, еще одно  от новосибирских авторов. Не нарушится эта традиция и в 2020-м.

Как сообщил художественный руководитель Новосибирской филармонии Владимир Калужский в ходе первой фестивальной пресс-конференции, творческий конкурс уже состоялся, произведение выбрано. Впрочем, Калужский намекнул публике, что спойлеров не будет, и попросил подождать до весны — до ближайшего фестивального кануна.

Но чем будет открываться фестиваль 20 марта  известно уже сейчас. На концерте в честь открытия будет исполнена во фрагментах оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Да, именно оперетта, а не опера. Это как раз тот случай, когда образец вполне коммерческого, массового жанра со временем стал классикой, высоким искусством. Причем в театральной подаче «Летучую мышь» в России нынче можно увидеть не так уж часто. Сейчас это редкое и достаточно гурманское произведение.

Руководить исполнением «Летучей мыши» будет Саша Гетцель  культовый дирижер, настоящая глобальная звезда.

— Это уникальный арт-деятель, — подчеркнул Вадим Репин. Настоящее олицетворение всей музыкальной Европы. Карьера его началась в Венской филармонии, а потом стала буквально глобальной. Он за время свой работы помог сложиться большому числу отличных оркестров, работал в Венской опере, в Берлинской и Парижской опере. Стамбул, Вена, Париж  — словом, человек мира, глобальная музыкальная величина.  Для нас большая радость, повод для гордости, что он приедет и проведет концерт открытия.

Звездная симметрия будет поддерживаться в церемонии закрытия: на финальном концерте фестиваля дирижером станет Казуки Ямада. Для организаторов его участие — большая победа. Заполучить его в команду фестиваля удалось после пяти лет переговоров.

— Казуки трудно выловить, он нарасхват. Но у нас получилось! — не без гордости говорит Вадим Репин. — Оркестр под управлением Казуки Ямада исполнит концерт Глазунова 8 апреля.

Не менее насыщенной будет и хореографическая часть фестивальной программы.

— После семилетнего перерыва мы вновь увидим Светлану Захарову в новой версии проекта «Падеде для пальцев и на пальцах», — сказал Вадим Репин. Увидим в партнерстве с нашими замечательным Камерным оркестром и звездами Большого театра. Это Вячеслав Лопатин, это Якопо Тисси, которого Большой переманил из Ла Скала.

Ивент-контекст фестиваля в 2020-м будет очень разнообразным. Это не только концерты, но и обучающие форматы, форматы творческого и профессионального роста. Например, обещана насыщенная программа по музыкальной журналистике, возглавляемая Андреем Устиновым.

— Будет много мастер-классов от участников фестиваля,  подчеркнул Вадим Репин. — Программа «Школа мастеров» в этом году поддерживается Фондом президентских грантов.

Как отметила представитель министерства культуры Новосибирской области, начальник отдела профессионального искусства, культурного наследия и образования Ольга Иванова, VII Транссибирский арт-фестиваль — событие, уже вступившее в фазу детальной подготовки.

— Это крупнейший фестивальный проект Новосибирской области и важная составная часть национального проекта «Культура», — подчеркнула Иванова. — Финансирование запланировано, в январе начнется финансовая подготовка к мероприятию, а билетные продажи стартуют в декабре. Надеемся, что все звезды приедут и все состоится. Важно, что в ареал фестиваля масштабно войдут и города области. Для них будут подготовлены несколько вариантов программ.

Любопытно, что календарный разрыв с предыдущим фестивалем по факту совсем мал. Ибо VI Транссибирский фестиваль еще идет. Просто сейчас, в ноябре, локация его  Тобольск.

— Тобольск — финальный город нашего фестиваля, — поясняет директор проекта Олег Белый. — Так мы олицетворяем его транссибирскую сущность, сибирский историзм: открывается фестиваль в нынешней, а закрывается в старинной столице Сибири. И в этом смысле наш фестиваль — событие всего года.

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