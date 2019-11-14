Качество электрической энергии – ключевой приоритет в деятельности АО «РЭС»

На протяжении последних 30 лет ежегодно во второй четверг ноября во всем мире, в том числе и в России, отмечается День качества. Основной целью этого праздника является повышение значимости высокого качества продукции и услуг, привлечение внимания к проблемам качества.

Для акционерного общества «Региональные электрические сети» вопросы качества имеют особую актуальность, ведь качество электрической энергии, отпускаемой потребителям, – один из ключевых приоритетов в производственной деятельности предприятия.

В соответствии с ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» качество электроэнергии – это степень соответствия характеристик электроэнергии в данной точке электрической системы совокупности нормированных значений показателей качества электрической энергии.

В целях обеспечения соответствующих показателей качества электроэнергии АО «РЭС» ежегодно осуществляет целый комплекс мероприятий:

Стоит отметить, что по результатам проведенных проверок действие всех сертификатов соответствия, а значит и качество электроэнергии в сетях АО «РЭС» было неоднократно подтверждено.

Кроме того, в рамках повышения качества производственных процессов и эксплуатации энергетического оборудования в компании на постоянной основе проходят конкурсы профессионального мастерства и мероприятия по обмену практическим опытом, которые позволяют выявить наиболее прогрессивные способы осуществления рабочих процессов. Также активно развивается система менеджмента качества, призванная повысить эффективность функционирования электросетевого комплекса предприятия.

Таким образом, в АО «РЭС» придерживаются комплексного подхода к вопросам качества, а работа по обеспечению качества электрической энергии носит системный характер.

Во Всемирный день качества желаем только качественных достижений, профессиональных прорывов и трудового энтузиазма на благо потребителей!

Фото: пресс-служба компании