Фестивали почти рядом

Транссибирский Арт-фестиваль, перенесенный с весны на рубеж ноября и декабря, должен минимально отличаться от весеннего первообраза. Пройдет он с 26 ноября по 13 декабря. Как подчеркнул художественный руководитель фестиваля Вадим Репин на брифинге в малом зале Новосибирской филармонии, несмотря на превратности пандемии организаторам удалось сохранить и базовую ансамблевую составляющую, и музыкальный контент. Концерт, отрывающий фестиваль, примечателен и разнообразием музыкального материала (современник Арво Пярт вместе с классиками Гайдном, Моцартом, Шопеном и Брамсом), и составом солистов (пианист Николай Луганский, скрипач Вадим Репин, виолончелист Александр Рамм), и принципом работы филармонического камерного оркестра — он играет без дирижера, фактически под управлением солистов. В общем, для аудио-гурманов это должно быть интересным зрелищем. Не менее плотными будут и другие концерты. 11 декабря коллективным героем дня станет Новосибирский академический симфонический оркестр и солисты Большого театра: сопрано Екатерина Морозова и Венера Гимадиева, меццо-сопрано Юлия Мазурова, бас-баритон Олег Цыбулько.

— На концерте 11 декабря будет фантастический дирижер Саша Гетцель, — подчеркнул Вадим Репин. — У него уже все готово — и медицинские допуски, и визы, и вся логистика. 13 декабря приезжает Юрий Башмет со своим коллективом. Его концерт будет закрывать фестиваль.

По словам Вадима Репина, сейчас уже идет подготовка к восьмому Транссибирскому Арт-фестивалю. Так причудливо сложилось, что календарный зазор между седьмым и восьмым фестивалем получается минимальным.

— Мы начинаем подготовку уже сейчас, поскольку процедурно-организационная составляющая фестивальной жизни вынужденно стала очень громоздкой, — поясняет Вадим Репин. — И чтобы все получилось в марте, за подготовку нужно браться уже сейчас.

Календарная локализация восьмого фестиваля будет традиционной — март-начало апреля, перед Страстной неделей.

— По крайней мере, мы надеемся на такой расклад, — отметил Вадим Репин.

По его словам, из-за пандемии темпоритм концертной и фестивальной жизни замедлился даже не процентно, а в разы. Похожий ступор мировая арт-жизнь проходила разве что в годы Второй мировой войны. Она и тогда была, правда, находилась близко к точке замерзания.

— Может показаться, что сейчас у артистов появилось больше времени, ибо многие концерты отменяются и переносятся, — рассуждает Вадим Репин. — Чем западнее, тем больше отмен. Но в действительности времени еще меньше. Раньше каждое выступление было, пожалуй, привязано только к авиатрафику: купил билет, за два часа приехал в аэропорт, а через три-четыре часа ты уже в точке гастролей. Сейчас же все усложнилось многократно. Гастрольная логистика стала очень громоздкой. Кому-то нужно сдавать тесты и дожидаться верификации, кому-то приходится лететь новым, удлиненным маршрутом через стамбульский авиахаб. Наконец, многие рейсы непредсказуемо меняются. И иногда выезд на гастроли занимает от трех дней до недели — это очень удлиненная цепочка. Теперь редко удается делать стыковые концерты — опять же из-за усложнения и удлинения логистической составляющей. Случалось, что некоторым коллективам выдавались предписания не покидать свои государства. И нам приходилось искать замену. Наши замены не ущемлены в плане уровня звездности артистов. Иногда это даже апгрейд, игра на повышение. Потому в филармонии вся команда работает на износ. Горизонты планирования очень разные — от двух часов до двух недель. Все меняется очень быстро.

Многим людям арт-мира пандемия дала и шанс на продуктивное творческое уединение. Тут не обойтись без исторических параллелей: знаменитая Болдинская осень Пушкина тоже случилась не по прихоти «нашего всего», а по сугубо прозаической причине — в родном имении Александра Сергеевича запер холерный карантин, наложенный на имперские столицы. Правда, о ситуативных плюсах такого положения музыканты предпочитают не говорить.

— Были бы плюсы, если бы ковид был просто причиной уединения, этаким приключением, — рассуждает Николай Луганский, второй спикер брифинга. — Если бы не смерти многих музыкантов, близких друзей. Не будь этой составляющей — да, я бы сказал, что полезно побыть наедине с самим собой. Но серьезность проблемы все эти плюсы уединения обнуляет.

Впрочем, по мнению Вадима Репина, реалии 2020-го служат этаким радикальным стресс-тренингом.

— 2020-й — экстраординарный год, очень трудный для всех нас, — резюмировал он. — Но, может быть, он нам даст ценный опыт. Глядя на ситуацию этого года, не думаю, что к весне 2021-го что-то принципиально изменится. Потому нам нужно просто приспосабливаться к этим обстоятельства, продолжать жить творческой жизнью, делать свое дело.

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