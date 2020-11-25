В течение полугода город избавится от лишних расходов

Информация или насилие?

Повысить качество жизни новосибирцев и при этом избавить город от лишних расходов — такой новый подход к формированию городского бюджета намерены в ближайшие полгода реализовать представители депутатского корпуса.

— В бюджет 2022 года надо закладывать новую идеологию, — говорит по итогам заседания председатель комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский. — Наши приоритеты прописаны в 131-ФЗ. Они также складываются из запросов горожан, тенденций развития мегаполисов и просто здравого смысла. Деньги у нас порой тратятся неэффективно. Нам надо избавиться от избыточных функций, не обязательных по федеральному законодательству. Мы видим и по актам КСП, и по тем вопросам, которые поднимает общественность, что у нас есть много скрытых резервов. Нужна политическая воля, чтобы убрать эти расходы. Мы уже начали обсуждение этих вопросов с финансово-экономическим блоком.

По словам председателя комиссии, данную концепцию предстоит реализовать в ближайшие полгода.

— Вижу явную избыточность, — считает депутат Сергей Бойко. — Мы более 34 млн тратим на содержание собственного телевидения и радио, еще 46 млн — на размещение материалов в коммерческих СМИ. Если у нас замечательные радио и телевидение, то зачем мы отдаем миллионы коммерческим СМИ. А если они никому не интересны, то зачем мы их содержим?

Что касается лишних расходов, то их еще предстоит проанализировать. Однако некоторые статьи для сокращения уже очевидны для депутатов. В частности, на заседании комиссии по местному самоуправлению депутаты от оппозиции обратили внимание на суммы расходов мэрии на информирование горожан о собственной деятельности. Напомним, что сумма расходов как на выпуск собственных СМИ по линии информагентства «Новосибирск», так и на размещение материалов в СМИ коммерческих превысила 80 млн рублей. К тому же по линии департамента информационной политики мэрии в бюджете запланированы еще 3 млн для обеспечения муниципалитета статистической информацией, на проведение социологических исследований, обслуживание сайтов мэрии и ряд других расходов.

По мнению депутата, для полноценного информирования (даже горожан старшего возраста) достаточно только одного интернет-канала, не требующего значительных затрат, при том что на более насущные проблемы заложено в разы меньше средств.

— Насколько уместно в дефицитном бюджете 2021 года планировать более 80 млн рублей только на то, чтобы рассказывать о работе мэрии? — говорит Сергей Бойко. — На ремонт трамвайных путей заложены 15 млн. Давайте заберем 46 млн у информационной политики и выделим на трамвайные пути, при этом ограничимся собственными СМИ. В современном мире сайты вполне обеспечат необходимое информирование о деятельности муниципалитета. Мы живем в городе, в котором покрытие интернетом домохозяйств — 95%. О чем мы говорим? Какое «информирование через СМИ»? Нормально работающий ютуб-канал закрывает эти вопросы. Если трамвайные пути чинить, то об этом не надо будет рассказывать, делать рекламу, люди сами это увидят.

Всего, по его данным , на освещение работы мэрии и горсовета в проекте муниципального бюджета на 2021 год заложено порядка 150 млн. руб.

Бойко оппонировали представители городской «партии власти» — КПРФ — депутат Георгий Андреев и вице-спикер Антон Тыртышный. По мнению последнего, отказ мэрии от информирования населения может носить едва ли не катастрофические последствия.

— Власть держится на двух основаниях: на готовности людей признавать власть и на насилии, — говорит вице-спикер. — Когда рушится первое основание, приходит в действие второе. Легитимность работы власти строится на информированности людей. При бюджете 50 млрд рублей, наверное, город может позволить себе выделить 1/1000 этого бюджета, чтобы рассказать горожанам о том, куда идут эти 50 млрд. Это не такие большие деньги. Если мы не хотим, чтобы у нас государственная власть держалась на насилии, давайте делать так, чтобы она держалась на информировании людей, чтобы люди использовали легитимные механизмы влияния на власть.

С этой позицией не согласился еще один депутат от коалиции «Новосибирск 2020» Светлана Каверзина.

— Почему, считаете, журналисты могут писать про мэрию и горсовет только за деньги? — обратилась Каверзина к вице-спикеру. — Я лично никогда не платила журналистам, но обо мне пишут. Далее: если каждый депутат будет вести свои соцсети, доносить свою позицию, то большинство вопросов, поступающих от СМИ, отпадут. У нас со всего горсовета если пять депутатов ведут соцсети, это хорошо. А мы при этом тратим много-много миллионов на СМИ.

Трое представителей коалиции проголосовали против бюджетных расходов по данной статье, поддержали ее трое единороссов, двое представителей КПРФ и один депутат от ЛДПР.

Чиновные «покатушки» на миллионы

Вторая «излишняя», по мнению ряда депутатов, статья расходов, на которую многие обратили внимание — это уже набивший оскомину автопарк мэрии, насчитывающий свыше 400 легковых автомобилей. Как подсчитал депутат Ростислав Антонов, ежедневно на машинах мэрии совершаются от 60 до 80 поездок, цель большинства из них — доставить чиновника из точки А в точку Б. Как подсчитал депутат, стоимость перемещений всех чиновников мэрии Новосибирска и районных администраций на такси составит примерно 30 тысяч рублей в день, 720 тысяч рублей в месяц и 8,6 млн рублей в год

Мы закладываем дефицит в 800 млн рублей,напомнил Антонов.Финансовое положение Новосибирскакатастрофическое, продолжается падение доходов. Мы 80 млн тратим на перемещение чиновников. Почему нельзя на такси ездить? И таких же безумных расходов в мэрии достаточно много. Если их убрать, то дефицит будет уже не 800 млн, а 100, 50 или 0. Или даже профицит!

Напомним, что ранее мэрия пыталась избавиться от нескольких автомобилей, правда, выставив их на продажу по заниженной цене. Как только ситуация получила огласку, глава города распорядился проводить открытые торги.

Должников все же «засветят»

В настоящее время в мэрии прорабатывают формат, в котором информация о нерадивых должниках по аренде муниципальной земли станет публичной. Напомним, по информации и мэрии Новосибирска, и городской контрольно-счетной палаты, общий объем «земельной» задолженности, сформировавшейся еще с 2010 года, превышает 4 млрд рублей, больше половины из которых не подлежат взысканию. При этом, как отмечают в мэрии, единственный механизм, позволяющий взыскать то, что взыскивается, — судебные тяжбы и последующая работа службы судебных приставов. Что же касается информации о недобросовестных арендаторах, то попытки отдельных депутатов обязать мэрию эти данные рассекретить до сих пор терпели поражение.

— Прокуратура области мне представила документ, в котором указаны 547 должников, — заявил участвующий в заседании комиссии по контролю общественник Евгений Митрофанов. — Все они — застройщики жилья? Почему расторгается договор со всеми, кроме застройщиков жилья? Это вопрос риторический. Чтобы на него ответить, нужно ответить на главный вопрос: почему мэрия до сих пор не раскрывает полный список должников с указанием имен, ОГРН, сумм задолженностей? В этом случае любые вопросы к мэрии отпадут.

По информации мэрии, в ближайшее время список должников увидит свет, однако данные о них будут предоставлены не в том объеме, которого добиваются депутаты и общественники.

— Мэром города принято решение об опубликовании этих списков, как делают это в налоговых органах — ежеквартально вешают на своем сайте перечень должников, — говорит начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский. — Мы сейчас работаем над форматом этой информации, которую будем публиковать — там будет наименование должника, там будет указан неточный размер задолженности на определенную дату. Они (Должники. — Ред.) будут разделены по группам — задолженность свыше 5 млн, 10 млн и так далее. Мы не боимся раскрыть эту информацию. Что касается исковых заявлений, то прокуратура ежемесячно проверяет каждого должника.

Принятие бюджета Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении запланировано на начало декабря.

Фото: pixabay.com, автор- Monsterkoi