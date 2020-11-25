В течение полугода город избавится от лишних расходов

Повысить качество жизни новосибирцев и при этом избавить город от лишних расходов — такой новый подход к формированию городского бюджета намерены в ближайшие полгода реализовать представители депутатского корпуса.
— В бюджет 2022 года надо закладывать новую идеологию, — говорит по итогам заседания председатель комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский. — Наши приоритеты прописаны в 131-ФЗ. Они также складываются из запросов горожан, тенденций развития мегаполисов и просто здравого смысла. Деньги у нас порой тратятся неэффективно. Нам надо избавиться от избыточных функций, не обязательных по федеральному законодательству. Мы видим и по актам КСП, и по тем вопросам, которые поднимает общественность, что у нас есть много скрытых резервов. Нужна политическая воля, чтобы убрать эти расходы. Мы уже начали обсуждение этих вопросов с финансово-экономическим блоком.
По словам председателя комиссии, данную концепцию предстоит реализовать в ближайшие полгода.
— Вижу явную избыточность, — считает депутат Сергей Бойко. — Мы более 34 млн тратим на содержание собственного телевидения и радио, еще 46 млн — на размещение материалов в коммерческих СМИ. Если у нас замечательные радио и телевидение, то зачем мы отдаем миллионы коммерческим СМИ. А если они никому не интересны, то зачем мы их содержим?
По мнению депутата, для полноценного информирования (даже горожан старшего возраста) достаточно только одного интернет-канала, не требующего значительных затрат, при том что на более насущные проблемы заложено в разы меньше средств.
— Насколько уместно в дефицитном бюджете 2021 года планировать более 80 млн рублей только на то, чтобы рассказывать о работе мэрии? — говорит Сергей Бойко. — На ремонт трамвайных путей заложены 15 млн. Давайте заберем 46 млн у информационной политики и выделим на трамвайные пути, при этом ограничимся собственными СМИ. В современном мире сайты вполне обеспечат необходимое информирование о деятельности муниципалитета. Мы живем в городе, в котором покрытие интернетом домохозяйств — 95%. О чем мы говорим? Какое «информирование через СМИ»? Нормально работающий ютуб-канал закрывает эти вопросы. Если трамвайные пути чинить, то об этом не надо будет рассказывать, делать рекламу, люди сами это увидят.
Всего, по его данным , на освещение работы мэрии и горсовета в проекте муниципального бюджета на 2021 год заложено порядка 150 млн. руб.
Бойко оппонировали представители городской «партии власти» — КПРФ — депутат Георгий Андреев и вице-спикер Антон Тыртышный. По мнению последнего, отказ мэрии от информирования населения может носить едва ли не катастрофические последствия.
— Власть держится на двух основаниях: на готовности людей признавать власть и на насилии, — говорит вице-спикер. — Когда рушится первое основание, приходит в действие второе. Легитимность работы власти строится на информированности людей. При бюджете 50 млрд рублей, наверное, город может позволить себе выделить 1/1000 этого бюджета, чтобы рассказать горожанам о том, куда идут эти 50 млрд. Это не такие большие деньги. Если мы не хотим, чтобы у нас государственная власть держалась на насилии, давайте делать так, чтобы она держалась на информировании людей, чтобы люди использовали легитимные механизмы влияния на власть.
С этой позицией не согласился еще один депутат от коалиции «Новосибирск 2020» Светлана Каверзина.
— Почему, считаете, журналисты могут писать про мэрию и горсовет только за деньги? — обратилась Каверзина к вице-спикеру. — Я лично никогда не платила журналистам, но обо мне пишут. Далее: если каждый депутат будет вести свои соцсети, доносить свою позицию, то большинство вопросов, поступающих от СМИ, отпадут. У нас со всего горсовета если пять депутатов ведут соцсети, это хорошо. А мы при этом тратим много-много миллионов на СМИ.
Трое представителей коалиции проголосовали против бюджетных расходов по данной статье, поддержали ее трое единороссов, двое представителей КПРФ и один депутат от ЛДПР.
Вторая «излишняя», по мнению ряда депутатов, статья расходов, на которую многие обратили внимание — это уже набивший оскомину автопарк мэрии, насчитывающий свыше 400 легковых автомобилей. Как подсчитал депутат Ростислав Антонов, ежедневно на машинах мэрии совершаются от 60 до 80 поездок, цель большинства из них — доставить чиновника из точки А в точку Б. Как подсчитал депутат, стоимость перемещений всех чиновников мэрии Новосибирска и районных администраций на такси составит примерно 30 тысяч рублей в день, 720 тысяч рублей в месяц и 8,6 млн рублей в год
Напомним, что ранее мэрия пыталась избавиться от нескольких автомобилей, правда, выставив их на продажу по заниженной цене. Как только ситуация получила огласку, глава города распорядился проводить открытые торги.
В настоящее время в мэрии прорабатывают формат, в котором информация о нерадивых должниках по аренде муниципальной земли станет публичной. Напомним, по информации и мэрии Новосибирска, и городской контрольно-счетной палаты, общий объем «земельной» задолженности, сформировавшейся еще с 2010 года, превышает 4 млрд рублей, больше половины из которых не подлежат взысканию. При этом, как отмечают в мэрии, единственный механизм, позволяющий взыскать то, что взыскивается, — судебные тяжбы и последующая работа службы судебных приставов. Что же касается информации о недобросовестных арендаторах, то попытки отдельных депутатов обязать мэрию эти данные рассекретить до сих пор терпели поражение.
— Прокуратура области мне представила документ, в котором указаны 547 должников, — заявил участвующий в заседании комиссии по контролю общественник Евгений Митрофанов. — Все они — застройщики жилья? Почему расторгается договор со всеми, кроме застройщиков жилья? Это вопрос риторический. Чтобы на него ответить, нужно ответить на главный вопрос: почему мэрия до сих пор не раскрывает полный список должников с указанием имен, ОГРН, сумм задолженностей? В этом случае любые вопросы к мэрии отпадут.
По информации мэрии, в ближайшее время список должников увидит свет, однако данные о них будут предоставлены не в том объеме, которого добиваются депутаты и общественники.
— Мэром города принято решение об опубликовании этих списков, как делают это в налоговых органах — ежеквартально вешают на своем сайте перечень должников, — говорит начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский. — Мы сейчас работаем над форматом этой информации, которую будем публиковать — там будет наименование должника, там будет указан неточный размер задолженности на определенную дату. Они (Должники. — Ред.) будут разделены по группам — задолженность свыше 5 млн, 10 млн и так далее. Мы не боимся раскрыть эту информацию. Что касается исковых заявлений, то прокуратура ежемесячно проверяет каждого должника.
Принятие бюджета Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении запланировано на начало декабря.
Фото: pixabay.com, автор- Monsterkoi
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