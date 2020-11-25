В Новосибирской области почтальоны доставили 790 тысяч налоговых уведомлений

Указанные в квитанциях суммы необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2020 года. Один из способов сделать это – обратиться в почтовое отделение. При этом иметь бумажную квитанцию необязательно.

— В большинстве случаев достаточно показать штрих-код или QR- код и оператор найдет в базе ваши начисления. Кроме того, можно проверить данные по ИНН и тут же оплатить налоговые задолженности прошлых лет, — прокомментировала заместитель директора МР Сибирь АО «Почта России» Наталья Жданова.

Напомним, что заплатить имущественный налог, наряду с коммунальными услугами, штрафами, оплатой за детские сады или госпошлинами, возможно дома или в офисе. Для этого нужно пригласить почтальона во время его очередного визита или оставив заявку по единому телефону Почты России 8-800-100-00-00. Почтальон, оснащенный мобильным почтово-кассовым терминалом, примет оплату на дому или по месту работы и выдаст фискальный чек.

Фото предоставлено пресс-службой Почты России