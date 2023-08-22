«Фея-Терминатор»: вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова принимает креативные поздравления

Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска уже получила огромный букет роз от мэра Анатолия Локтя и поздравления других первых лиц города. А в социальных сетях подписчики с самого утра сочиняют креативные поздравления.

– Терминатор-фея – это настоящее чудо природы. Она не только умеет озеленить любой участок, но и вдохнуть жизнь в самые унылые и заброшенные места. Её работа – это настоящее искусство, которое заставляет сердца биться быстрее, а глаза светиться от счастья. Дорогая наша терминатор-фея, мы хотим поздравить тебя с днем рождения! Ты – настоящий герой нашего времени, который делает наш мир красивее и лучше, – написал художник Андрей Чернов на странице Анны Терешковой в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи публикуют подборки ярких снимков именинницы. Кстати, кадры с Анной Терешковой то и дело вызывают волну обсуждений в обществе. Она фотографируется в купальнике, а зимой купается в проруби, обтирается снегом. Женщине 54 года, при этом она мама пятерых детей. Публику поражает и восхищает внешний вид чиновницы:

– Отлично прямо выглядит она! – Она выглядит супер. Посмотрите на тёток её возраста, даже без детей и при деньгах. А она пятерых родила, на минуточку. У меня двое, точно знаю, как это сказывается на внешнем виде, даже если есть возможность ходить на косметические процедуры.

Напомним, Анна Терешкова окончила Новосибирский медуниверситет, училась на педиатра. 10 лет была директором арт-галереи. В 2012 году вступила в Общественный совет при министерстве культуры России. В 2014 году стала начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска. С 2019 года – вице-мэр Новосибирска.

Сама Анна Васильевна сегодня выложила в своём аккаунте свежий пост. На фотографии она с флягой в руках, на которой красуется надпись «Масло от Аннушки».