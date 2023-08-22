Дело о гибели альпиниста на стройке в Новосибирске передали в суд

Каменщик без страховки сорвался с 12 этажа строящегося здания в Центральном районе города. Ответственность за ЧП понесет его руководитель.

— По данным следствия, обвиняемый, являясь производителем работ в коммерческой организации не обеспечил безопасные условия труда каменщика при строительстве многоквартирного дома в Центральном районе города Новосибирска. Допустил к работе на высоте каменщика без страховочного снаряжения, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

1 июня 2023 работник сорвался с высоты более 33 метров на землю и от полученных травм скончался на месте.

— Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Новосибирск завершено расследование уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Материалы направлены в Центральный районный суд для рассмотрения по существу, — добавили в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о ЧП с подростками на стройке. Парни 15 и 17 лет, которых взял с собой на работу отец, также сорвались со стены многоэтажного дома. Один ребенок погиб сразу, а второй через несколько дней умер в больнице.