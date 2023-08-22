Метрополитен Новосибирска подал иск на СпецТрансСтрой из-за станции «Спортивная»

Новосибирский метрополитен обратился в суд с заявлением о взыскании с ООО «Спецтрансстрой» 208 млн руб. Дата рассмотрения заявления судом пока не назначена. Об этом сообщается в картотеке дел.

Напомним, что начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев оштрафован на 20 тысяч рублей. Причина — срыв сроков ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная».

В марте прокурор Новосибирска Роман Сивак сообщал, что за задержку сроков сдачи станции метро «Спортивная» подрядчик ООО «СпецТрансСтрой» выплатит более 16 миллионов рублей.

Строительство новой станции метро «Спортивная» было начато в сентябре 2019 года. Стоимость строительства тогда оценили в 2,6 миллиарда рублей. Открытие изначально планировалось на декабрь 2022 года, однако сроки неоднократно сдвигались. В середине июня 2023 года исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Метро МиР» Алексей Галкин говорил, что планируемый срок окончания строительства станции метро «Спортивная» — 1 октября 2023 года.

По данным Seldon.Basis, ООО «Спецтрансстрой» зарегистрировано в Новосибирской области в 2009 году. В компании 51% принадлежит Сергею Дмухе, 21% – МП «Метро мир», еще 24% – ООО «ММК», также связанной с «Метро миром».

Ранее редакция сообщала о том. что мэр Новосибирска рассказал, когда откроется станция «Спортивная».