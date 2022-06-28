Однако, данный статус приносит определённую выгоду его владельцу. Исходя из данных обстоятельств часть лиц, претендующих на статус банкрота, делает это без наличия необходимых оснований. Федеральный закон Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» регламентирует процедуру проверки лица на наличие признаков банкротства. Несмотря на это, подобные правонарушения не являются редкостью.

Суть нарушений

Для начала следует разграничить два состава правонарушения в области банкротства: фиктивное и преднамеренное.

Фиктивное банкротство подразумевает под собой действия заинтересованных лиц, направленные на имитацию наличия признаков банкротства. Суть проста: заявление о несостоятельности сопряжено с риском реализации имущества должника, поэтому данное лицо скрывает факт наличия данных активов, чтобы безвозмездно для себя избавиться от долгов. Обязательным условием выступает наличие средств на погашение задолженности, но нежелание их использовать.

Преднамеренное банкротство представляет собой действия, направленные на ухудшение финансового положения юридического лица, если они привели к банкротству. В данном случае должник действительно приобретает признаки банкрота, но делается это осознано.

Объективная сторона правонарушения

Фиктивный банкрот может действовать множеством способов. Самым распространённым из них является предоставление ложной информации об имеющихся активах посредством сокрытия или искажения. Встречаются случаи нарушения порядка выплат кредиторам – в данном случае части из них наносится финансовый ущерб. Еще одним способом является воспрепятствование деятельности управляющих органов и, как следствие, арбитражного суда.

Выявление факта фиктивности должника

Стадия наблюдения при производстве о банкротстве связана с изобличением лиц, претендующих на статус банкрота без оснований. Управляющий, назначаемый судом, изучает активы компании и финансовую отчётность. На данном этапе анализируются сделки компании, совершенные за последние три года. Среди них могут встретиться сомнительные действия: переход права собственности на имущество должника к третьим лицам, заключение договоров с явным убытком для должника. Также на этой стадии может быть выявлена подделка бухгалтерских документов.

При обнаружении вышеуказанных фактов финансовый управляющий составляет заключение, которое передаётся в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении к ответственности.

Санкции

Ответственность за заведомо ложное объявление юридического лица несостоятельным может быть уголовной и административной. Зависит это от ущерба, нанесённого кредиторам. Уголовная ответственность наступает при ущербе, превышающем 2 250 000 рублей, максимальное наказание – лишение свободы на срок до 6 лет.

Отсутствие крупного ущерба приводит к административной ответственности. Наказание представляет собой штраф (1-3 тысячи рублей).

Проблемы привлечения к ответственности за фиктивное банкротство.

Анализ судебной статистики показывает, что в большинстве случаев доказать вину фиктивного должника не удаётся. Связано это с трудностями доказательства причинно-следственной связи между действиями лиц и ухудшением финансового положения. Итогом этого является ситуация, при которой нарушения выявляются, но остаются безнаказанными. Проблема также состоит в коллизии уголовно-правовой нормы, устанавливающей ответственность за фиктивное банкротство. Диспозиция статьи 197 Уголовного кодекса Российской Федерации предполагает публичное заведомо ложное объявление о несостоятельности, которое влечёт причинение крупного ущерба. Однако, такое объявление не влечёт за собой обязательного признания банкротом – следовательно, не может причинить ущерб вовсе.