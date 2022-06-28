Студенты НЭТИ разрабатывают мобильное приложение для обучения танцам

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, резиденты СБИ «Гараж» разрабатывают мобильное приложение Smart Dance, которое поможет танцевальным школам и студиям, а также всем желающим обучиться любому виду танца, не выходя из дома.

— Ориентир был именно на создание приложения с искусственным интеллектом для танцев, потому что, когда мы готовились к выступлению и ставили номера на «Студенческую весну» НГТУ НЭТИ, было затруднительно придумывать новые связки для танцев, чтобы они были оригинальными и при этом хорошо смотрелись в едином номере. Столкнувшись с подобной проблемой, мы поняли, что эти обязанности можно делегировать искусственному интеллекту, в нашем случае — приложению Smart Dance, — рассказывает главный разработчик приложения, студентка факультета бизнеса Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Дарья Лошкарева.

По ее словам, приложение ориентировано на создание готовых танцевальных номеров с базовыми движениями, которые подбираются в зависимости от выбранного стиля танца. Всего в пару кликов пользователь получает уникальные танцевальные связки, выбрав только музыку и стиль танца. Благодаря предложенным вариантам готовых комбинаций можно будет остановиться на том танцевальном рисунке, что больше всего понравился, и разучивать его при помощи отдельного тренировочного режима, где разбирается каждое движение. В приложение, помимо загруженной стандартной музыки, также можно будет добавлять и свои композиции.

В планах команды на новый учебный год — найти программистов, чтобы детально проработать приложение и запустить его для пользования.