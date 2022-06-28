В области снова продлили ограничительные мероприятия

Дополнительные меры по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях режима повышенной готовности продлены в Новосибирской области по 30 сентября 2022 года. Соответствующее постановление № 113, вносящее изменения в тематические нормативно-правовые акты региона, подписал сегодня губернатор Андрей Травников, сообщила пресс-служба правительства региона. Напомним, постановление об ограничениях глава региона подписал в марте 2020 года.

На оперативном совещании в понедельник 27 июня руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов отметил, что за минувшую неделю область на 33% подросла по тестированию на выявление заболевших коронавирусом. Не смотря на это, количество пациентов с подтвержденным диагнозом снижается. За неделю в регионе зарегистрировано 370 новых случаев, что на 4% меньше, чем неделей ранее. 59% заболевших приходится на Новосибирск. Среднесуточный темп прироста составляет 0,02, а коэффициент распространения заболевания — менее 1. 92% выявляемых случаев COVID -19 «соседствуют» с ОРВИ, 5,4% — с внебольничной пневмонией.

— Не смотря на стабилизацию заболеваемости меры профилактики по-прежнему нужно соблюдать, — заявил Щербатов. — Кроме того, не стоит забывать о ревакцинации — через 6 месяцев.

По данным открытых источников, на 28 июня за сутки заболело 54 новосибирца, госпитализировано 30. Смертельные случи не зарегистрированы.

Ранее редакция сообщала, что в день города на набережной, где любовались салютом более 200 тыс новосибирцев, возник транспортный коллапс.