Финал «Гран-при России» по фигурному катанию перенесли из Новосибирска в Красноярск

Финал Кубка России «Гран-При России» 2024/2025 года, который состоится с 13 по 17 февраля 2025 года, перенесен из Новосибирска. Федерация фигурного катания России (ФФККР) обновила календарь соревнований, согласно которому новым местом их проведения станет «Кристалл-Арена» в Красноярске.

Причиной смены городов стало совпадение турнира с домашними играми хоккейной «Сибири». с 13 по 17 февраля новосибирская команда примет на льду «Сибирь-Арены» тольяттинскую «Ладу», магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист».

Этапы Гран-при России пройдут в Магнитогорске (23–27 октября), Казани (30 октября — 3 ноября), Красноярске (6–10 ноября), Москве (13–17 ноября) и Санкт-Петербурге (20–24 ноября).

Генеральный директор ФФККР Александр Коган объяснил сокращение количества этапов (ранее их было шесть) стремлением усилить конкуренцию среди спортсменов, в том числе основного состава. По его словам, это должно сделать соревнования более зрелищными.

Ранее редакция сообщала, что более ста всероссийских и международных соревнований пройдут в Новосибирской области в 2024 году.